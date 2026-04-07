성광진

성광진 대전교육감 예비후보.성광진 대전교육감 예비후보가 7일 대전·충남 행정통합 시대를 대비한 '대전형 교육자치 단계적 확대 정책'을 발표하고, 교육청 중심으로 운영되는 현행 교육행정 구조를 학교와 지역 중심으로 바꾸겠다고 밝혔다.성 예비후보는 이날 공약 발표를 통해 "현재 교육행정은 교육청 중심으로 운영되면서 학교와 교사가 각종 민원과 행정 부담을 직접 떠안고 있는 구조"라며 "교육청은 정책 중심 기관으로, 학교는 교육에 집중하는 구조로 전환해야 한다"고 말했다.그는 이번 공약의 핵심으로 ▲교육장 공모제 실시 ▲교장 공모제 확대 ▲자치구 단위 교육지원청 설립 ▲교육장 직선제 도입 추진 등을 제시했다. 교육청 본청이 정책과 재정, 교원정책, 미래교육 전략을 맡고, 교육지원청은 학교 행정 지원과 학부모 상담, 민원 조정 등 현장 지원을 전담하는 구조로 역할을 재편하겠다는 구상이다.성 예비후보는 우선 교육감 권한으로 즉시 추진할 수 있는 정책으로 '교육장 개방형 공모제 도입'을 내걸었다. 기존의 승진 중심 인사 방식에서 벗어나 전문성과 역량 중심으로 교육장을 선발하고, 공개모집과 추천위원회 심사를 통해 공정성을 확보하겠다는 것이다. 또 교사와 학부모, 시민이 참여하는 교육장 주민참여 추천제를 도입해 교육행정의 민주성을 강화하겠다고 밝혔다.교장 공모제 확대 방안도 함께 제시했다. 학교 운영 책임자인 교장을 보다 개방적이고 역량 중심으로 선발해 학교 현장의 자율성과 책임성을 높이겠다는 취지다. 성 예비후보는 이를 통해 학교가 행정의 말단 집행기관이 아니라 지역과 함께 교육을 설계하는 공간으로 바뀌어야 한다는 점을 강조했다.특히 그는 현재 동부·서부 2개 교육지원청 체제로는 행정구역과 교육행정 구역이 일치하지 않아 시민 체감도가 낮고 학교 지원에도 한계가 있다고 진단했다. 이에 따라 단계적으로 대전 5개 자치구에 교육지원청을 설치해 학교 가까이에서 지원하는 교육행정 체계를 구축하겠다고 밝혔다. 교육행정의 거리감을 줄이고 지역별 특성에 맞는 지원을 강화하겠다는 구상이다.여기에 더해 향후 '지방교육자치에 관한 법률' 개정을 통해 '교육장 직선제 도입'도 추진하겠다고 했다. 성 예비후보는 "교육장을 단순한 행정 책임자가 아니라 지역교육의 정치적·사회적 책임자로 재정립해야 한다"고 주장했다. 시민과의 소통을 바탕으로 지역 맞춤형 교육 비전을 제시하고, 학교 지원 정책 설계와 지역 간 교육격차 해소, 마을교육공동체 구축 등을 아우르는 역할을 해야 한다는 것이다.교육행정 구조 개편 방향도 비교적 분명하게 제시했다. 성 예비후보는 교육청 본청은 정책 중심 기관으로, 교육지원청은 학교 지원 중심 기관으로 역할을 나누겠다고 밝혔다. 특히 교육지원청이 민원 상담과 갈등 조정을 전담하는 '교육민원 갈등조정 시스템'을 구축해 교사가 행정과 민원에서 벗어나 교육에 집중할 수 있는 환경을 만들겠다고 강조했다.성 예비후보는 "교육자치는 급격한 변화가 아니라 단계적 개혁을 통해 안정성과 혁신을 함께 이루는 과정"이라며 "교육청 중심의 행정에서 벗어나 학교와 지역이 주도하고, 교사는 교육에 집중하며, 시민이 함께 참여하는 교육자치 체계를 만들겠다"고 밝혔다.