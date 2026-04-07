오마이뉴스 장재완

허태정 민주당 대전시장 예비후보.더불어민주당 대전시장 후보 경선 본선에 진출해 장철민 후보와 경쟁을 펼치고 있는 허태정 후보가 7일 '에너지 전환'과 '대중교통 혁신'을 축으로 한 고유가 위기 극복 정책공약을 발표했다. 이는 전날 내놓은 '대전형 고유가 피해 지원금'에 이은 두 번째 민생 위기 대응 공약이다.허 후보는 이날 오후 대전시의회에서 기자회견을 열고, "고유가 위기는 단기 지원책만으로 넘길 수는 없다"며, "에너지를 외부에 의존하는 대전의 도시 구조 자체를 바꾸는 중장기 대책이 필요하다"고 밝혔다.그는 "어제 발표한 대전형 고유가 피해지원금이 긴급 처방이라면, 오늘 말씀드린 공약들은 중장기 처방"이라며 "고유가 위기는 에너지를 외부에 의존하는 도시 구조의 문제인 만큼, 에너지 전환과 대중교통 혁신으로 이를 극복하겠다"고 말했다.허 후보가 이날 먼저 내놓은 것은 '에너지 전환' 공약이다. 그는 ▲분산에너지 특화지역 지정 ▲시민참여형 햇빛발전소와 대전형 햇빛연금 ▲대전형 에너지공사 설립 추진을 핵심 과제로 제시했다.현재 대전의 전력자립도는 3.06%에 불과해 사용하는 전기의 97%를 외부에서 사 오고 있고, 승용차 분담률은 61.7%로 광역시 가운데 자가용 의존도가 가장 높은 구조인 만큼, 에너지와 교통 체계를 함께 바꾸지 않고서는 민생 위기를 근본적으로 해결하기 어렵다는 것이다.허 후보는 '분산에너지 특화지역 지정'과 관련해 '지산지소 대전'을 핵심 개념으로 제시했다. 지역에서 생산한 에너지를 지역에서 저렴하게 소비할 수 있는 기반을 만들겠다는 것이다. 이를 위해 대덕구 1~4산업단지와 금고동 쓰레기매립장을 태양광 발전의 축으로 삼고, 공공건물과 주차장, 하수처리장, 체육시설 지붕 등에 도시형 태양광을 설치하겠다고 밝혔다. 외부에서 에너지를 사 오는 소비형 도시가 아니라, 지역 안에서 생산과 소비가 연결되는 구조로 전환하겠다는 게 그의 구상이다.또 다른 핵심은 '시민참여형 햇빛발전소'와 '대전형 햇빛연금'이다. 허 후보는 햇빛발전소를 조성하고, 그 발전 수익을 시민에게 배당하는 구조를 만들겠다고 설명했다.그는 전남 신안군이 햇빛연금을 통해 누적 300억 원을 주민에게 돌려준 사례와, 경기도의 마을 태양광이 가구당 월 20만 원 수준의 소득을 만든 사례를 언급하면서, "에너지를 사 오는 도시에서 시민이 생산하고 이익을 공유하는 도시로 전환하겠다"고 강조했다. 에너지 정책을 단순한 환경 정책이 아니라 시민 소득과 연결된 생활 정책으로 풀겠다는 뜻이다.허 후보는 대전형 에너지공사 설립 추진도 함께 제시했다. 그는 "재생에너지 확대, 에너지 비용 안정, 그리고 지역경제 활성화를 동시에 이루는 지역의 미래 플랫폼으로 추진하겠다"고 밝혔다. 에너지 생산과 공급, 투자와 수익 구조를 지역 차원에서 보다 공공적으로 관리할 수 있는 기반을 만들겠다는 취지다.이날 허 후보는 에너지 정책과 함께 '대중교통 혁신' 공약도 발표했다. 구체적으로는 ▲트램 정시 개통과 생활권 연계 교통망 구축 ▲스마트 모빌리티 허브 설치 ▲대전 도심 핫플레이스 순환형 첨단버스 도입 등을 내놓았다.먼저 허 후보는 도시철도 2호선 트램의 2028년 12월 정시 개통을 약속하면서, 마을버스 노선 신설과 확대 운영 등을 통해 생활권과 트램을 촘촘히 연결하는 교통망을 만들겠다고 밝혔다. 트램 자체의 개통뿐 아니라, 시민들이 실제로 일상에서 편리하게 이용할 수 있도록 연계 교통체계를 함께 구축하겠다는 것.아울러 '스마트 모빌리티 허브' 구상도 내놨다. 허 후보는 전기자전거, 공유 킥보드, 충전시설 등을 갖춘 거점을 도심에 설치하고, 공공자전거 타슈를 통합 모빌리티 플랫폼으로 업그레이드하겠다고 약속했다. 승용차 중심 이동을 줄이고, 대중교통과 개인형 이동수단을 효율적으로 연결하는 방식으로 도시 이동체계를 바꾸겠다는 취지다.여기에 대전역과 성심당, 야구장, 보문산, 오월드, 옛 충남도청사를 연결하는 '도심 핫플레이스 순환형 첨단버스'도 제시했다. 허 후보는 1호 노선을 먼저 도입한 뒤 관광코스와 연계해 확대하겠다고 밝혔다.허 후보는 끝으로 "고유가위기는 에너지를 외부에 의존하는 도시 구조의 문제인 만큼, 에너지 전환과 대중교통 혁신으로 고유가 위기를 극복하고 기후 위기 시대에 미래를 준비하는 대전을 만들겠다"고 말했다.