김남권

더불어민주당 강원도당6·3 지방선거 더불어민주당 강원지역 기초자치단체장 후보가 이번 주 내에 모두 확정될 전망이다. 더불어민주당 강원도당은 오는 9일 도내 18개 시·군 중 단수 공천이 확정된 태백시, 삼척시, 횡성군 3개 지역을 제외한 15곳의 경선 결과를 발표한다.강원도당은 7일, 강원지역 15곳 단체장 후보 경선 결과를 순차적으로 발표한다고 공지했다. 오전 10시 30분에 강릉시, 고성군, 동해시, 속초시, 양양군 5개 지역을 시작으로, 11시에는 양구군, 영월군, 평창군, 정선군, 철원군이, 11시 30분에는 홍천군, 화천군, 원주시, 춘천시, 인제군 순으로 발표된다.이번 기초단체장 경선은 권리당원 선거인단 투표 50%와 안심번호를 활용한 국민참여경선(일반 시민 투표) 50%를 합산하는 방식으로 치러진다.한편, 태백시, 삼척시, 횡성군 등 3개 지역은 단수 추천 후보가 이미 결정되어 이번 경선 일정에서 제외됐다.