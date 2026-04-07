최상두

좌측부터 서필상 함양군수 후보, 한상현 도의원 후보, 김경수 경남도지사 후보 민생청취김 후보의 이날 첫 일정은 연단에 서는 대신 시장 골목으로 들어가는 것이었다. 그는 별도의 연설 없이 상인들의 이야기에 귀를 기울이고, 필요한 부분을 되묻는 소통 방식으로 일정을 소화했다.상인들은 김 후보에게 팍팍한 체감 경기를 가감 없이 호소했다. "손님이 많이 줄었다", "버티기 어렵다"는 씁쓸한 목소리가 이어지며 전통시장의 어려운 현실이 그대로 묻어났다.지역 출마자들과 함께한 정책 행보 시장 탐방 직후, 김 후보의 발걸음은 '함양 발전 간담회'로 향했다. 현장의 한숨을 단순한 청취에 그치지 않고 실질적인 정책 논의로 연결하기 위해 마련된 자리였다.이 자리에는 더불어민주당 서필상 함양군수 후보와 한상현 경남도의원 후보 등 지역 출마자들도 참석해 "함양을 위해 일할 기회를 달라"며 지지를 호소했다. 특히 서필상 후보는 함양을 '살림숲 유네스트(UNEST)' 지정 지역으로 조성하자는 핵심 구상을 제시했다. 지역의 풍부한 산림과 생태 자원을 기반으로 한 지속가능한 방향을 강조한 것이다.