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함양 주민과의 간담회 경남도지사 후보 최상두
이날 일정은 시장 골목의 소박한 대화에서 시작해 간담회의 무거운 정책 과제로 이어지는 흐름 속에서 진행됐다. 민생 현장의 목소리를 정책 논의의 장으로 이끌어낸 행보였다.
다만, 현장 한편에서는 "중요한 것은 선거 이후"라는 뼈있는 목소리도 나왔다. 선거철 정치인의 방문이 단순한 일회성 행보에 그치지 않고 실제 지역의 변화로 이어질 수 있을지, 기대와 과제가 동시에 제기된 셈이다.
"함양을 위해 일하게 해달라"는 말은 결국 실행으로 증명되어야 한다. 현장은 이미 충분히 말하고 있다. 이제 그 약속이 어떤 결과로 이어질지 지켜볼 차례다.
한편, 7일 현재 6.3지방선거 경남도지사 선거에는 더불어민주당 김경수 예비후보를 비롯해 국민의힘 조해진, 진보당 전희영 예비후보가 나선 상태다.
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