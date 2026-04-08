백악관

2025년 7월 30일(현지시간) 미국 백악관이 공개한 한미 무역합의 문서에 서명하는 트럼프 대통령관세 협상이든 방위비 협상이든 호르무즈 파병 요청이든, 패턴은 같다. 트럼프가 위협을 던지면 한국 포털이 증폭시키고, 여론이 동요하고, 정부가 압박받는다. 트럼프는 몇 마디 발언만으로 협상력을 극대화했다. 정보 흐름의 비대칭이 한국의 협상력을 갉아먹는 구조다.앞으로도 이 공포 마케팅은 더 세질 수 있다. 주한미군 기동군화든, 전시작전권 환수든, 추가 관세든 한국 내부를 흔드는 것이 협상에서 주효하다는 것을 트럼프가 이미 체감하고 있기 때문이다. 한국 언론과 포털의 변화가 필요한 이유다.거창한 제도 개혁이 아니어도 할 수 있는 일은 많다. 위협 발언을 속보로 낼 때라도 미국 언론이 어떻게 보도하는지, 미국 여론은 어떻게 움직이는지를 함께 전달하는 것만으로도 공포의 강도는 크게 달라진다. 트럼프가 미디어의 생리를 본능적으로 이해하고 활용하는 대통령이라면, 한국 언론도 그 구조를 의식적으로 읽어야 한다.보도의 형식 또한 내용 못지않게 가치판단의 영역이다. 워싱턴의 위협을 워싱턴보다 더 크게 증폭시키는 언론은 한국의 국익을 넘어 호혜적 한미 관계에도 이롭지 않다.