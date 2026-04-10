복건우

6일 울산 북구 현대자동차 울산공장 명촌 정문물론 진보 후보들이 단일화에 성공한다 해도 울산은 보수세가 견고하고 민주당의 험지로 꼽히는 만큼 쉽게 승부를 장담할 수는 없는 상황이다. 여론조사에서도 양자 대결은 팽팽한 상황이다.지난 2월 5~6일 UBC울산방송이 리얼미터에 의뢰해 울산광역시 만 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과, 울산시장 양자 가상대결은 김상욱 41.3%, 김두겸 43.5%, 없음 10.7%, 잘 모름 4.5%로 나타났다. 정당 지지도는 민주당 40.0%, 국민의힘 39.6%, 진보당 5.5% 등이었다(표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p).실제 울산 현장 분위기는 김두겸 국민의힘 후보를 향한 지지가 폭넓게 형성돼 있었다. 울산 동구 대왕암월봉시장에서 과일가게를 하는 박아무개(72·여)씨는 "김두겸 현 시장을 (울산시장으로) 뽑고 싶다"라며 "김 시장은 많이 알려져 있고 (이번에 재선하면) 본인이 추진하던 걸 계속 이어갈 수 있을 것"이라고 말했다. 반면 김상욱 후보에 대해선 "윤석열 사건으로 불거진 인물인데 아직 우리랑 얼굴 한 번 대면해 보지 않았다"라고 박한 평가를 내렸다.김상욱 후보가 국민의힘에서 민주당으로 당적을 바꾼 것과 관련해서도 국민의힘 지지층 사이에선 "철새", "배신자", "변절자"라며 등을 돌린 분위기가 엿보였다. 신정시장에서 만난 윤아무개(58·남)씨는 "김상욱은 당을 바꾼 것 때문에 신뢰가 떨어질 것"이라며 "여기서는 별로 호감도가 안 좋다"라고 말했다. 같은 시장에서 만난 김아무개(70대·여)씨도 "김상욱은 별로야, (국민의힘을) 배신 때린 사람이잖아"라며 부정적이었다.반면 김상욱 후보에 대한 시민들의 기대감도 적지 않았다. 그는 12·3 내란 이후 국민의힘 소속이면서도 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성표를 던졌고, 이후 민주당으로 당적을 옮겨 울산시장 후보로 출마했다. 여기에 이재명 정부의 높은 국정 지지율까지 더해지며 김 후보에 대한 기대감이 커지는 분위기였다.앞서 인터뷰에 응한 정아무개씨는 "김상욱 의원을 (울산시장 후보로) 지지한다"라며 "(윤석열) 탄핵 때 국민의힘인데도 앞장서서 자기 의견을 똑바로 한 소신 있는 정치인"이라고 평가했다. 신정시장에서 만난 신아무개(68·여)씨도 김상욱 후보에 대해 "부정적인 여론이 많더라"라면서도 "젊고 참신하니까 또 사람들이 기대하고 보지 않을까. 저도 (김상욱 후보를) 한번 보려고 한다"라고 말했다.디자인거리에서 만난 이아무개(40대 후반·여)씨는 "지금 나라가 우선 괜찮고 이재명 정부가 잘하는 것 같다"라며 "(울산시장 후보로) 김상욱 의원이 낫지 않나 싶다. 오래전부터 선거를 지나 보면 거의 국민의힘이 되긴 했는데 이번엔 분위기가 많이 바뀌었다"라고 기대감을 드러냈다.