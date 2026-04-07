김석구 캠프

김석구 광주시장 예비후보가 일자리와 산업, 지역경제를 축으로 한 ‘경제자족도시’ 구상을 내놓았다.김석구 광주시장 예비후보가 일자리와 산업, 지역경제를 축으로 한 '경제자족도시' 구상을 내놓으며 도시 경쟁력 강화에 방점을 찍었다. 돌봄·복지 분야에 이어 두 번째로 제시된 테마 공약으로, 광주의 성장 방향을 경제 중심으로 확장하겠다는 의지를 담았다.김 예비후보는 7일 경제 분야 공약을 발표하며 "도시는 결국 일자리로 유지된다"며 "광주를 단순한 주거 도시가 아니라 '일하러 오는 도시'로 전환하는 것이 자족도시의 핵심"이라고 밝혔다.이번 공약은 관광, 산업, 기업 지원, 지역상권 활성화까지 이어지는 다층 구조로 설계된 점이 특징이다.우선 경마공원 유치를 통해 관광산업과 일자리 창출, 세수 확대를 동시에 추진하겠다는 계획이다. 김 예비후보는 앞서 출마 선언 당시 영국과 홍콩 사례를 참고한 관광·문화 복합도시 구상을 제시하며 교통 인프라 확충과 연계한 발전 전략을 밝힌 바 있다.산업 정책에서는 지역별 특화 전략이 중심이다. 삼동은 지식산업, 곤지암은 물류, 도척은 에너지 산업으로 각각 기능을 분담해 생활권별 산업 클러스터를 구축하고, 이를 하나의 대규모 경제권으로 연결하겠다는 구상이다. 여기에 ICT 기반 스마트 산업도시 조성을 더해 미래 산업 기반도 함께 확보하겠다는 계획이다.기업 유치와 지원을 위한 체계도 제시됐다. 중소기업부터 대기업까지 아우르는 '기업 원스톱 지원 시스템'을 구축하고, 중첩 규제 개선을 위한 전담 TF와 광주산업진흥원 설립을 추진해 기업 활동 환경을 개선하겠다는 것이다.민생경제 분야에서는 지역상권 활성화를 위한 지역화폐 정책도 포함됐다. 지역화폐 인센티브를 상시 10% 수준으로 유지해 소비를 촉진하고 소상공인 매출 확대를 유도하겠다는 방향이다.김 예비후보는 "정책은 구호가 아니라 실행으로 증명돼야 한다"며 "중앙정부와 국회, 경기도와의 협력을 통해 광주의 성장 기반을 현실화하겠다"고 강조했다.