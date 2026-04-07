오마이뉴스 장재완

국민의힘 소속 조원휘 대전시의회 의장이 7일 대전시의회 로비에서 유성구청장 선거 출마를 선언했다.조원휘 대전광역시의회 의장(국민의힘)이 7일 대전시의회 로비에서 유성구청장 출마를 공식 선언하고 "정체된 유성 16년을 끝장내겠다"고 밝혔다.조 의장은 출마 선언에 앞서 대덕구 문평동 안전공업 화재 희생자들을 애도하며 "다시는 이런 비극이 반복되지 않도록 안전 행정 역시 근본적으로 바꿔야 한다"고 말했다. 이어 6월 3일 지방선거 국민의힘 후보로 유성구청장 선거에 나서겠다고 공식 선언했다.이날 조 의장은 출마선언문에서 "유성은 지금 멈춘 것이 아니라 붙잡혀 있다"며 '잃어버린 16년'이라고 규정했다. 그러면서 "한 정당이, 한 방식이, 한 질서가 유성을 쥐고 흔들어온 시간"이라며 "그 결과 온천은 사라졌고, 도시는 늙었고, 기회는 줄었고, 축제는 있었지만 성장은 없었다"고 주장했다.조 의장은 이를 '명백한 행정 실패'라고 비판한 뒤 "그런데도 아무도 책임지지 않는다. 그 이유는 경쟁이 없기 때문이고, 견제가 없기 때문이다. 권력이 오래 고이면 썩는 게 아니라 찍어도 모르게 된다"고 말했다. 이어 "이제는 사람을 바꾸는 수준이 아니라 판 자체를 뒤집어야 한다"며 "유성의 판을 확실히 뒤바꿔야 한다"고 강조했다.조 의장은 이번 출마를 단순한 선거 출전이 아니라 유성 정치 지형 자체를 바꾸는 문제라고 주장했다. 그는 "험지라고 말하는 사람들이 있지만 나는 그 말에 동의하지 않는다"며 "험지가 아니라 방치된 곳이고, 방치는 선택의 결과"라고 주장했다. 그러면서 "유성은 누군가의 정치적 안전지대가 아니라 구민의 삶이 걸린 공간"이라고 말했다.그는 자신이 그동안 시의회 의장으로서 "말이 아니라 결과로 일해왔다"고도 강조했다. 그는 "직접 바꾸고, 직접 밀어붙이고, 직접 책임져 왔다"며 "그래서 안다. 정치는 의지가 아니라 결단이라는 것을 안다"고 밝혔다.