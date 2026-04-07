연합뉴스

"평양노동연맹을 위시하여 16개의 노동단체의 데-인 5월 1일을 기념키 위하야 대대적으로 준비에 분망 중인데, 방식은 실내의 기념과 밋('그리고'의 의미) 선전문을 인쇄하야 시내에 배포할 터이라고(평양)."

"강화에서는 금년도에 각 단체가 합동하야 5월 1일 오후 7시 강화중앙청년회 내에서 메-데이 기념식을 거행할 터이라는데, 당일 오전 11시에는 각 단체 회원들이 행렬하야 선전지를 배포한다고(강화)."

"원산 노동단체에서는 메-데를 기념키 위하야 강연회와 시위행렬 등을 거행코자 착착 준비 중이든 바, 원산서(署)에서는 메-데를 기념하는 의미의 강연과 시위운동은 절대로 불허한다고(원산)."

"국민개로(皆勞)·근로보국·직역봉공 등 당시 조선총독부 당국이 주창한 용어에서 볼 수 있듯이, 전시체제기의 노동은 국민(신민·臣民)의 의무였다. 그러므로 조선은 물론이고 일본에서도 황국근로관을 정착시키고자 노력했고, 국민징용령 3차 개정에 적극 반영했다. 그 노력 가운데 하나가 근로라는 용어의 정착이다. 노동이 노동자가 자신의 노동력을 상품으로 제시하고 그에 따른 댓가를 요구하는, 임금이 전제되는 권리임에 비해, 근로란 임금을 전제하지 않고 봉사의 차원에서 부지런히 일하는 것을 의미한다."

3월 31일 국회에서 열린 3월 임시국회 제3차 본회의에서 공휴일에 관한 법률 일부개정법률안(대안)이 통과되자 이해 당사자들인 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)과 전국공무원노동조합(전공노) 등 관계자들이 두 손을 맞잡아 올리며 기뻐하고 있다'5월 1일 노동절'의 의미가 제자리를 찾았다. "5월 1일을 노동절로 하고, 이날을 근로기준법에 따른 유급휴일로 한다"라는 '노동절 제정에 관한 법률'이 작년 11월 11일 시행된 데 이어, 지난 6일 국무회의에서 이날을 공휴일로 지정하는 '공휴일에 관한 법률' 개정안이 의결됐다. 이제 일부 기업체 직원뿐 아니라 전체 노동자들이 5월 1일의 의미를 생각하며 하루를 쉴 수 있게 됐다.'5월 1일 노동절'이 법조문에 명시되고 유급휴일 겸 공휴일이 되기까지는 우여곡절이 많았다. 유급휴일이나 공휴일이 되는 과정도 지난했지만, 노동절로 법제화되고 5월 1일로 법제화되는 과정도 길고 길었다.일제강점기 한국인들은 '메이데이'나 '노동절' 같은 명칭을 쓰면서 5월 1일을 기념했다. 이날 분위기는 일종의 명절 비슷했다.1926년 4월 27일 자 <조선일보>는 큰대(大)자를 두 번이나 써가며 그 분위기를 전한다. 제목이 '각지 5월 1일 대기념 대준비'인 이 기사는 메이데이를 '메-데', '메-데이'로, 데이를 '데-'로 간칭하면서 노동절 기념을 위한 전국 노동자들의 준비 상황을 보도했다.노동절이라는 명칭도 이 시기 언론에 등장한다. 위 신문의 같은 달 14일 자 기사인 '상해(上海) 각 공단 메이데이 준비'의 본문에는 '로동절 긔념대회'라는 문구가 있다. 1933년 5월 5일 자 <동아일보>에는 "노동절일(日) 급료 요구"라는 제목의 기사가 실렸다.5월 1일을 노동자들의 명절로 기념하는 풍경은 해방 후에도 이어지다가 1958년에 수정됐다. 한국노총의 전신인 대한노총(1946년 창립)에 의해서다. 국민회·대한청년단·대한부인회·농민조합연맹과 더불어 자유당 소속의 5대 사회단체인 대한노총은 5월 1일을 3월 10일로 변경했다.그해 11월 1일 자 <조선일보>는 대한노총 대의원대회에서 날짜가 변경된 일을 보도하면서 "이날은 단기 4279년 3월 10일 서울에서 대한독립노동총연맹(대한노총 모체)이 조직되어 역사적인 거보를 내디딘 날"이라며 "이로써 5월 1일을 노동절로 기념해 오던 우리나라에서는 내년부터 새로운 노동절을 갖게 됐다"고 전했다. 자유당 기간단체가 바꿨기 때문에, 이 같은 날짜 변경이 공권적 힘을 갖게 됐다.조선총독부는 전 세계 노동자들이 기념하는 5월 1일이라는 날짜를 경계했다. 이는 한국 어린이날이 일본 어린이날과 똑같이 5월 5일로 지정된 이유와도 연관된다. 소파 방정환이 지정한 최초의 어린이날은 1923년 5월 1일이다. 방정환은 1일이 갖는 '시작, 출발'의 의미를 고려해 5월 1일을 그날로 지정했다. 이날이 5월 5일로 변경된 것은 총독부의 뜻이다.<역사와 교육> 2021년 제33집에 실린 이주희의 '1920년대 조선총독부의 아동보호일 제정과 그 성격'은 "조선총독부는 조선의 아동을 보호한다는 명목으로 1927년 5월 5일 아동보호일을 제정하였다"고 기술한다. 총독부가 5월 1일을 피한 이유에 관해서는 "5월 1일이 노동 제일(祭日)이라는 이유로 어린이날의 취지에 대해 의심"했다고 지적한다. 5월 1일이라는 날짜 속에 방정환의 '불순'한 의도가 들어 있지 않나 경계했던 것이다.총독부는 5월 1일이 노동절로 기념되는 것을 제지하려 했지만, 노동절을 다른 날짜로 변경하지는 못했다. 이것을 자유당의 기간 단체가 1958년에 해냈던 것이다.자유당 정권은 어용 노조를 앞세워 '5월 1일 노동절'을 '3월 10일 노동절'로 바꾸었다. 여기에 수정을 더한 것이 민주공화당 정권 이전의 국가재건최고회의다. 1963년 4월 2일 자 <경향신문>은 "최고회의 상임위는 2일 상오 3월 10일(현 한국노총의 전신인 대한노총의 창립기념일)을 '근로자의 날'로 정하고 이날을 근로기준법상의 유급휴일로 결정했다"고 보도했다.이 시대 사람들에게 '근로'가 풍기는 뉘앙스가 있었다. 이 용어가 공식화된 것은 조선여자근로정신대 등에 의한 일제 강제징용이 한창일 때였다. 일제가 징용을 통한 강제동원을 관철시키는 과정에서 '노무'라는 공식 용어가 '근로'로 대체되다가 1944년에 이 변경이 마무리됐다.<한국민족운동사연구> 2008년 제56권에 실린 정혜경 '일제강점하 강제동원피해 진상규명위원회' 조사2과장의 논문 '국민징용령과 조선인 인력동원의 성격'은 "1944년 10월 15일자 관제 개정에서 경무국을 제외한 모든 관련 부서명과 업무 내용에 '노무'라는 용어는 사라지고 '근로'가 등장"했다며 일제가 '근로'를 선호한 배경을 설명한다.근로라는 용어 속에 '의무'와 '무급'의 의미가 투영됐다는 점은 이 시절에 소년기나 청년기를 보낸 한국인들의 회고에서도 확인된다. 1932년생인 노태우는 <노태우 회고록> 상권에서 대구공립공업학교(대구공고) 1학년 때를 회상하면서 "1945년 8월 15일에는 비행장 근처에서 방공호를 파는 근로봉사를 하고 있었다"고 말했다.1924년생인 김대중은 1944년에 졸업한 5년제 상업학교 시절에 친구들과 함께 찍은 사진을 <김대중 자서전> 제1권에 실었다. 그는 이 사진의 설명문에 "목포공립상업학교 시절 근로봉사를 마치고 학우들과 함께"라는 문구를 달았다. '근로' 뒤에 '봉사'를 붙이는 습관은 '근로=의무·무급'이던 강제징용 시절의 산물이다.5·16쿠데타 이후의 국가재건최고회의 주역들은 일제강점기 후반의 청년 세대다. 이 세대 중에서 일제 지배에 대한 거부감이 상대적으로 약한 사람들이 최고회의를 이끌었다. 일왕과 일본 자본가들에 대한 무료 봉사의 의미가 담긴 '근로'를 공식 채택한 것은 그들의 정서를 반영하는 것이기도 하다.그렇게 해서 '3월 10일 근로자의 날'로 바뀌었던 것이 민주 노조가 강해진 뒤인 1994년에 '5월 1일 근로자의 날'로 바뀌었다가 작년 11월에 '5월 1일 노동절'로 바뀌었다. 그런 뒤 이번에 공휴일로 격상했다. 100년도 안 되는 기간에 날짜와 명칭이 많이 바뀌었다. 한국 노동자의 지위가 그만큼 파란만장한 변화를 겪었던 것이다.