울산시의회

박맹우 전 울산시장이 7일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 무소속 출마 입장을 밝히고 있다.국민의힘 울산시장 후보 공천에서 컷오프(공천 배제)된 박맹우 전 3선 울산시장이 무소속 출마를 공식 선언했다. 박 전 시장은 국민의힘을 탈당하고 흰색 옷을 입고 선거전에 나섰다.7일 박 전 시장은 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "탈당과 예비후보 등록을 마치고 오늘 공식적으로 무소속 출마를 선언한다"며 "당을 떠나면서 '울산을 다시 살리고 당이 더 나은 발전, 보수의 더 나은 미래를 위한 불가피한 선택이다'라고 스스로 위로했다"고 밝혔다.앞서 지난 6일 박 전 시장은 울산 남구청장 경선에서 탈락한 측근 김동칠 전 시의원과 함께 기자회견을 갖고, "박성민 울산 공관위원장이 김동칠 남구청장 후보를 통해 박맹우 불출마를 회유했다"고 주장하며 논란의 중심에 서기도 했다.박 전 시장은 이번 출마 이유와 관련해 "싸울 줄 알고 품격과 능력을 갖춘 보수가 나아갈 길을 만들고 싶다"며 "선거 이후 건강한 보수 재건을 위해 온 몸을 던지겠다"고 말했다.또한 "많은 시민이 출마 배경을 이해하기 시작했고, 이번 선거는 결국 박맹우를 선택하는 선거가 될 것"이라며 "'1번 찍자니 기가 막히고, 2번 찍자니 기가 찬다'는 상황에서 새로운 선택지가 생긴 것에 대해 시민들의 응원이 이어지고 있다"고 덧붙였다.박 전 시장은 당선될 경우 측근 관련 시정 운영, 인사 문제, 이권 개입 의혹을 점검하고, 시민 불편을 초래한 사업과 정책을 재검토하겠다고 밝혔다.이번 울산광역시장 선거에는 국민의힘 김두겸 현 시장, 더불어민주당 김상욱 의원(울산 남구갑), 진보당 김종훈 전 동구청장과 무소속 박맹우 전 시장이 출마하면서 4파전 양상이 예상된다.