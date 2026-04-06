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이춘희 예비후보(좌)와 조상호 예비후보(우)더불어민주당 중앙당 선거관리위원회는 6일 저녁, 제9회 전국동시지방선거 세종특별자치시장 후보 선출을 위한 본경선 결과를 공식 발표했다. 소병훈 선관위원장은 "최고 득표자가 과반을 득표하지 못함에 따라 규정에 의거해 최다 득표자 2명을 대상으로 결선 투표를 실시한다"라고 밝혔다. 이에 따라 기호 2번 이춘희 후보와 기호 3번 조상호 후보가 최종 결선 진출자로 확정되며 본선 진출권을 향한 마지막 승부에 돌입했다.정치권에서는 이번 결과를 두고 애초 예상됐던 '조상호 후보의 압승' 기류가 꺾인 점에 주목하고 있다. 경선 초반, 조 예비후보가 세대교체론을 앞세워 압도적인 승기를 잡을 것이라는 관측이 지배적이었으나, 뚜껑을 열어본 결과 이춘희 예비후보가 전 세종시장으로서의 높은 인지도와 탄탄한 조직력을 바탕으로 막판 무서운 뒷심을 발휘하며 조 후보의 독주를 저지한 것으로 풀이된다.이른바 '이춘희 춘풍'이 불며 결선 대결이 성사된 배경에는 세종시가 직면한 복합적 위기 상황에 대한 당원들의 전략적 판단이 깔려 있다. 최근 세종시는 재정 위기와 인구 정체 등 도시 성장 동력이 약화됐다는 우려가 크다. 이러한 현안을 해결하고 행정수도 완성을 매듭짓기 위해선 세종시의 밑그림을 그렸던 '검증된 설계자'가 필요하다는 '안정론'이 이 전 시장을 중심으로 결집했다는 분석이다. 이 전 시장은 "지금이 세종의 미래를 결정할 골든타임"이라며 관록과 전문성의 중요성을 설파하고 있다.반면 조상호 예비후보는 이재명 정부의 대통령직인수위원회 역할을 한 국정기획위원회 위원 출신이라는 점을 전면에 내세우며 존재감을 드러내왔다. 그는 중앙정부의 핵심 정책을 다룬 경험을 바탕으로 세종시 현안을 중앙 정치권과 직접 소통하며 풀어나갈 실질적 적임자임을 자임한다.조 예비후보는 특히 "정체된 세종을 깨우기 위한 인물 교체는 시대적 소명"이라며 세대교체론을 밀어붙이고 있다. 그는 이춘희 예비후보의 과거 선거 패배 책임론을 제기하며 본선 경쟁력에서 우위임을 강조하는 동시에, 행정수도 완성과 자족기능 확충, 시민 삶의 질 향상을 위한 새로운 비전을 제시하며 승부수를 띄우고 있다.