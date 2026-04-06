남소연/경기도

더불어민주당 경기도지사 후보 경선이 막바지로 치닫고 있다. 7일 본경선 투표 마감을 앞두고 추미애·김동연·한준호 세 예비후보 간 경쟁이 본격화되면서, 이번 선거는 단순한 공약 경쟁을 넘어 ‘도정을 어떤 방식으로 운영할 것인가’를 둘러싼 선택의 문제로 확장되는 흐름을 보이고 있다.더불어민주당 경기도지사 후보 경선이 막바지로 치닫고 있다. 7일 본경선 투표 마감을 앞두고 추미애·김동연·한준호 세 예비후보 간 경쟁이 본격화되면서, 이번 선거는 단순한 공약 경쟁을 넘어 '도정을 어떤 방식으로 운영할 것인가'를 둘러싼 선택의 문제로 확장되는 흐름을 보이고 있다.이번 경선은 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%가 반영되는 구조로 진행된다. 과반 득표자가 없을 경우 결선 투표로 이어지는 만큼, 각 후보는 정책 메시지와 조직 결집, 확장성까지 동시에 고려한 전략을 펼치고 있다.정치권 전반에서는 이번 경선을 세 가지 방향으로 구분하는 분석이 나온다. 추미애 후보는 제도 개혁, 김동연 후보는 경제 중심 운영, 한준호 후보는 구조 재설계를 각각 전면에 내세우며 서로 다른 도정 모델을 제시하고 있다는 평가다.추미애 예비후보는 공정성과 제도 개혁을 중심으로 한 도정 운영을 강조하고 있다. 검찰개혁 등 정치·사법 개혁 이슈를 지속적으로 제기해 온 흐름을 지방 행정 영역까지 확장하는 방식이다.구체적 정책으로는 18세 이하 어린이·청소년 무상교통, 경기북부 방산 클러스터 조성, 공공주택 14만 8000호 공급 등이 제시됐다. 복지 확대와 산업 전략을 동시에 결합하려는 시도로 해석된다.이 같은 접근은 기존 도정을 관리형 행정으로 규정하고, 보다 강한 결단과 개혁을 통해 정책 성과를 만들어내겠다는 방향과 맞닿아 있다. 특히 선명한 가치와 개혁 메시지는 민주당 핵심 지지층에서 일정한 지지 기반을 형성하는 요인으로 분석된다.다만 제도 개혁 중심의 메시지가 실제 경기도 행정 전반에 어떻게 구체화될지 향후 검증 대상이 될 가능성이 크다는 시각도 함께 제기된다.김동연 예비후보는 경제와 행정 경험을 기반으로 한 실무형 도정 운영을 전면에 내세우고 있다. 경제부총리 출신이자 현직 도지사라는 점에서 정책 연속성과 안정성을 핵심 경쟁력으로 설정한 모습이다.대표 공약으로는 '경기도민 1억 만들기' 프로젝트, 주거·돌봄·교통을 포함한 3대 생활비 반값 정책, 반도체·AI·방산 중심의 5대 권역 경제권 재편 등이 제시됐다. 여기에 중산층 공공임대주택 확대, 경기패스 시즌2, 공공요양원 300곳 확충 등 생활 밀착형 정책도 포함돼 있다.또한 31개 시·군별 맞춤형 공약을 통해 지역 단위 정책 설계에도 집중하는 양상을 보인다. 이는 행정 경험을 바탕으로 정책의 구체성과 실행력을 강조하는 전략으로 해석된다.이 같은 접근은 본선 경쟁력을 중시하는 유권자층과 중도층에서 비교적 안정적으로 작용할 요소로 평가된다. 반면 변화 요구가 높은 상황에서 기존 도정의 연장선이라는 인식이 어떻게 작용할지는 변수로 남아 있다.