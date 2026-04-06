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더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 6일 성남 전역을 대상으로 한 교통혁신 공약을 발표했다.더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 6일 성남 전역을 대상으로 한 교통혁신 공약을 발표했다.김지호 예비후보는 성남 주요 간선도로에 중앙차로제를 확대하고, 광역·시내버스 운영체계를 전면 개편하는 내용을 골자로 한 '중앙차로 기반 대중교통 혁신' 방안을 제시했다고 밝혔다.김 후보는 최근 판교역 등 주요 정류장의 출퇴근 시간대 교통 상황을 점검한 결과, 정류장 공간 부족으로 버스가 동시에 정차하지 못해 차량 정체가 발생하고 있다고 설명했다. 이 과정에서 버스 대기열이 도로로 길게 이어지며 교통 혼잡을 가중시키고, 승하차 과정에서도 안전 문제가 발생하고 있다는 것이다.김 후보는 이러한 문제가 특정 지역이 아닌 성남 전역에서 반복되는 구조적 문제라고 진단했다.이에 따라 김 후보는 ▲ 중앙차로제 단계적 확대 ▲ 버스 정류장 확장 및 구조 개선 ▲ 광역·시내버스 운영체계 개편 ▲ 성남형 간선급행버스체계(BRT) 도입 등 4대 교통 정책을 제시했다.우선 판교·분당·수정·중원을 연결하는 주요 간선도로에 중앙차로제를 도입해 버스와 일반 차량의 흐름을 분리하고, 교통 효율을 높이겠다는 계획이다.또 주요 버스 정류장의 길이와 폭을 확대해 복수의 버스가 동시에 정차할 수 있도록 하고, 승하차 공간과 대기 공간을 분리해 안전성을 강화하겠다고 밝혔다.아울러 광역·시내버스 노선별 정차 위치를 체계화하고, 혼잡 시간대 탄력적 배차를 통해 출퇴근 시간대 교통 혼잡을 완화하겠다는 방안도 포함됐다.이와 함께 성남 전역을 연결하는 간선급행버스체계(BRT)를 구축해 정시성과 이동 속도를 높이고, 지하철 수준의 대중교통 서비스를 구현하겠다는 구상이다.김 후보는 "교통 문제는 시민 삶의 질과 직결된 핵심 공공서비스"라며 "현장에서 확인한 문제를 기반으로 실질적인 변화를 만들어내겠다"고 밝혔다.