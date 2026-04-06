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26.04.06 17:30최종 업데이트 26.04.06 17:30
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경기 성남시가 전국 최초로 전 세대주에게 현금을 지급하는 ‘에너지 안심지원금’ 정책을 발표하면서, 민생 대책과 선거 영향 논란이 동시에 제기되고 있다.박정훈

경기 성남시가 전국 최초로 전 세대주에게 현금을 지급하는 '에너지 안심지원금' 정책을 발표하면서, 민생 대책과 선거 영향 논란이 동시에 제기되고 있다.

성남시는 6일 기자회견을 열고 중동 사태로 인한 에너지 가격 급등에 대응하기 위해 약 41만 세대주에게 10만 원씩, 총 410억 원 규모의 '에너지 안심지원금'을 지급하겠다고 밝혔다. 지급 기준일은 2026년 4월 6일 오후 6시이며, 추경 예산과 조례 개정이 완료될 경우 빠르면 5월 초 지급을 목표로 하고 있다.

신상진 시장은 "에너지 가격 상승이 시민 일상에 직접적인 부담으로 이어지고 있다"며 "정부 판단을 기다리기보다 지방정부가 먼저 책임 있게 대응하겠다"고 밝혔다.

최근 중동 지역 긴장 고조로 에너지 가격이 상승하면서 시민 체감 부담이 커진 상황이다. 실제 경기도 내 경유 가격이 리터당 1,574원에서 1,943원으로 상승하는 등 물가 압박이 확대되고 있다.

다만 이번 정책을 둘러싸고는 법적·정치적 논란도 함께 제기되고 있다. 특히 선거를 약 60일 앞둔 시점에서 전 시민을 대상으로 현금을 지급하는 방식이 공직선거법상 적절한지 여부가 쟁점으로 떠오르고 있다.

현행 공직선거법은 지방자치단체장이 선거구민에게 금품을 제공하는 행위를 원칙적으로 금지하고 있으며, 법령 또는 조례에 근거한 통상적 행정행위에 한해 예외적으로 허용하고 있다. 현재 성남시는 관련 조례 개정과 추경 예산을 전제로 정책을 추진 중이다.

"선거 60여 일 앞두고 전 시민 현금 지급, 순수한 민생 정책인지 의문...철저한 검증 필요"

경기 성남시가 전국 최초로 전 세대주에게 현금을 지급하는 ‘에너지 안심지원금’ 정책을 발표하면서, 민생 대책과 선거 영향 논란이 동시에 제기되고 있다. 사진은 기자회견을 하고 있는 신상진 성남시장성남시

정치권에서도 비판이 제기됐다. 이군수 성남시의원은 6일 "선거를 불과 60여 일 앞둔 시점에서 전 시민에게 현금을 지급하겠다는 발표는 순수한 민생 정책인지 의문"이라며 "정책 효과보다 선거 영향이 고려된 것 아니냐는 의심을 낳을 수 있다"고 밝혔다.

이어 "특히 지역화폐가 아닌 현금 계좌 입금 방식을 택한 점은 정책 효과보다 선거 영향이 고려된 것 아니냐는 의심을 낳을 수 있다"며 "최근 정부의 에너지 대응 정책이 취약계층 중심인데, 이번 정책은 전 시민 대상이라는 점에서 방향성도 다르다"고 지적했다.

또 "민생대책이라는 명분을 내세웠지만 선거를 앞두고 현금 지급을 통해 영향을 미치려는 의도가 있다는 지적을 피하기 어렵다"며 "김병욱 성남시장 예비후보 측 공명선거 법률지원단은 이번 사안에 대해 선거법 위반 여부를 신속히 검토해야 한다. 필요할 경우 선관위 고발 등 대응도 검토해야 한다"고 주장했다.

이와 관련해 선거관리위원회 측은 기자의 질의에 "해당 사안의 구체적인 사실관계를 성남시에 확인해 보겠다"는 입장을 밝혔다.

성남시는 선거법 위반 우려에 대해 "선관위에 사전 질의를 통해 선거법상 가능할 것으로 보인다는 답변을 받았다"며 "조례 제정 이후 공식 공문을 통해 다시 한 번 명확한 답변을 요청할 예정"이라고 설명했다.
#성남시 #신상진

6.3 지방선거
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