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26.04.06 17:17최종 업데이트 26.04.06 17:17
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더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보로 결선에 진출한 민형배 국회의원이 6일 순천시의회 회의실에서 기자회견을 열고 있다.민형배 의원실 제공

더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보로 결선에 진출한 민형배 국회의원(광주 광산구을)이 "통합의 최대 수혜지는 전남 동부권"이라는 입장을 재차 강조했다.

6일 오후 순천시의회에서 결선 진출에 따른 기자회견을 가진 민 후보는 "동부권은 산업과 생태, 문화와 관광이 어우러진 대한민국의 미래"라며 "통합특별시 출범과 동시에 동부권 산업 대전환을 시작하겠다"며 이같이 말했다.

이어 "여수 석유화학과 광양 철강을 첨단산업으로 바꾸고 RE100 기반 첨단기업을 유치해 미래 일자리를 만들겠다"며 "여수공항·여수항·광양항을 남해안과 세계를 잇는 거점으로 키우고, 축구 전용구장에 이어 프로야구 경기가 가능한 야구장도 세워 스포츠와 관광이 어우러지는 새로운 활력을 만들겠다"고 강조했다.

또한 최근 중동발 전쟁 여파로 시민 삶이 직접적인 충격을 받고 있다고 진단하며 "시민의 삶이 흔들리지 않도록, 지역 경제의 버팀목이 무너지지 않도록 지금 필요한 대응부터 빈틈없이 챙기겠다"고 말했다.

이 밖에 민 후보는 통합의 5대 원칙으로 성장·균형·기본소득·녹색도시·시민주권도 제시했다.

그는 "전남광주를 남부권의 신산업 수도로 키워 거대한 일자리 생태계를 만들고, 풍부한 재생에너지를 산업 경쟁력으로 바꿔 기업이 찾아오는 '100원 전기' 시대를 열겠다"며 "어느 지역도 불이익을 받지 않도록 예산과 제도를 법령으로 보장하고, 기본소득과 녹색도시, 시민주권 통합을 통해 통합의 성과와 이익이 특별시민의 삶으로 돌아가도록 하겠다"고 밝혔다.

끝으로 민형배 후보는 "결선까지 흔들림 없이 가장 낮은 자세로 뛰겠다"며 "더 큰 통합, 더 강한 전남광주를 반드시 실현하겠다"며 강조했다.
#민형배 #더불어민주당경선 #전남광주특별시장

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