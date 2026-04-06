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이병한의 상황실최주혜
① 4월 3~4일 경기도 성인 1,000명 무선ARS.
표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 지지층&무당층(n=601) 민주당 후보 지지도 : 김동연 30.4% 추미애 41.5% 한준호 20.6% 없음 5.7% 잘 모름 1.9%
- 가상대결(n=601) :
김동연 31.6%-추미애 48.5%
추미애 49.5%-한준호 25.4%
한준호 31.6%-김동연 37.7%
- 국민의힘 지지층&무당층(n=342) 내 후보 적합도 : 김문수 56.2% 양향자 15.4% 함진규 4.8% 기타 13.6% 없음 8.3% 잘 모름 1.7%
② 3월 27~29일 경기도 성인 802명 웹조사(스마트폰앱/인터넷 조사).
표본오차 ±3.5%(95% 신뢰수준).
- 후보 호감도 : 김동연 28.9% 추미애 14.9% 한준호 10.7% 없음 26.0% 잘 모름 19.5%
* 민주당 지지층(n=332) : 김동연 33.6% 추미애 27.9% 한준호 17.7%
* 국민의힘 지지층 제외(n=644) : 김동연 29.1% 추미애 17.2% 한준호 11.0%
- 비호감도 : 김동연 12.9% 추미애 34.5% 한준호 10.7% 없음 18.2% 잘 모름 23.7%
- 지지후보 있고 계속 지지 21.2% 지지후보 있지만 변경 가능 16.5% 없음 49.4% 잘 모름 12.9%
2) 인천일보-한길리서치
* 3월 30일~4월 1일 경기도 성인 1,003명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 후보 지지도 : 김동연 23.7% 추미애 27.3% 한준호 15.2% 기타 2.2% 없음 18.8% 잘 모름 12.8%
- 국민의힘 후보 지지도 : 양향자 13.7% 함진규 7.5% 기타 7.2% 없음 47.7% 잘 모름 23.9%
- 어느 정당 후보에게 투표 : 민주당 55.9% 국민의힘 23.6% 진보당 1.2% 국민연합 1.4% 새미래민주당 2.7% 기타 1.8% 없음 8.1% 잘 모름 5.3%
3) CBS-넥스트리서치
* 4월 2~3일 경기도 성인 1,004명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 후보 적합도 : 김동연 34.0% 추미애 23.6% 한준호 10.7% 기타 2.0% 없음 27.2% 모름/무응답 2.6%
- 민주당 지지층&비당원(n=435) 후보 적합도 : 김동연 39.7% 추미애 33.6% 한준호 13.6% 기타 1.6% 없음 9.0% 모름/무응답 2.4%
- 민주당 당원(n=116) 후보 적합도 : 김동연 22.0% 추미애 53.3% 한준호 21.2%
- 범보수 후보 적합도 : 유승민 29.4% 김문수 24.5% 양향자 4.1% 함진규 2.3% 기타 1.8% 없음 35.3% 모름/무응답 2.7%
4) 프레시안-조원씨앤아이·리서치앤리서치
* 4월 2~3일 경기도 성인 1,000명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 김동연 도정 평가 : 긍정 50.3% 부정 24.5%
- 민주당 후보 적합도 : 김동연 35.0% 추미애 21.5% 한준호 12.5% 기타 0.2% 없음/모름 30.8%
- 민주당 지지층(n=527) : 김동연 36.3% 추미애 33.8% 한준호 18.5%
- 중도층(n=318) : 김동연 40.2% 추미애 19.6% 한준호 14.8%
- 국민의힘 후보 적합도 : 유승민 28.8% 김문수 22.9% 양향자 3.9% 함진규 2.4% 조광한 2.1% 기타 0.3% 없음/모름 39.5%
# 또 최저치... '장동혁호' 바닥은 어디인가