국회사진기자단

더불어민주당 추미애(왼쪽부터)·김동연·한준호 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다.- 민주당이 어제(5일)부터 경기도지사 본경선에 돌입했다. 권리당원 투표 50% + 국민참여여론조사 50% 합산 방식이고, 과반 득표자가 없으면 15~17일 결선투표.- 경기도는 대한민국에서 인구가 제일 많고, 민주당 지지세가 강하며 이재명 대통령을 배출한 곳으로 민주당에게는 여러모로 정치적 상징성이 강한 곳. 게다가 고질적으로 열세를 겪어온 국민의힘에서 딱히 경기도 민심을 사로잡을 만한 정책도, 인물도 내놓지 못하는 터라 민주당 후보의 당선 가능성이 유력하게 점쳐지고 있다. 그만큼 당내 경선이 치열할 수밖에 없는 상황.- 지금까지 나온 여론조사 결과를 종합해보면 '2강 1중' 구도가 유지되고 있다.