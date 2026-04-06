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26.04.06 18:10최종 업데이트 26.04.06 18:16
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오마이TV '이병한의 상황실'은 6.3 지방선거를 앞둔 민심을 엿보기 위해 그날그날 주요 여론조사 결과를 확인하고, 그 의미를 해석하고 있습니다. 자세한 내용은 유튜브에서 확인하실 수 있습니다.[편집자말]
2차 토론 나선 추미애·김동연·한준호더불어민주당 추미애(왼쪽부터)·김동연·한준호 경기도지사 경선후보가 1일 서울 양천구 SBS 목동 스튜디오에서 열린 더불어민주당 경기도지사 후보자 2차 TV 합동토론회에 참석해 기념 촬영하고 있다.국회사진기자단

# 본경선 D-1... 민주당 경기도지사 후보는 누구

- 민주당이 어제(5일)부터 경기도지사 본경선에 돌입했다. 권리당원 투표 50% + 국민참여여론조사 50% 합산 방식이고, 과반 득표자가 없으면 15~17일 결선투표.
- 경기도는 대한민국에서 인구가 제일 많고, 민주당 지지세가 강하며 이재명 대통령을 배출한 곳으로 민주당에게는 여러모로 정치적 상징성이 강한 곳. 게다가 고질적으로 열세를 겪어온 국민의힘에서 딱히 경기도 민심을 사로잡을 만한 정책도, 인물도 내놓지 못하는 터라 민주당 후보의 당선 가능성이 유력하게 점쳐지고 있다. 그만큼 당내 경선이 치열할 수밖에 없는 상황.
- 지금까지 나온 여론조사 결과를 종합해보면 '2강 1중' 구도가 유지되고 있다.

1) 오마이뉴스-STI

이병한의 상황실최주혜

4월 3~4일 경기도 성인 1,000명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 지지층&무당층(n=601) 민주당 후보 지지도 : 김동연 30.4% 추미애 41.5% 한준호 20.6% 없음 5.7% 잘 모름 1.9%
- 가상대결(n=601) :
김동연 31.6%-추미애 48.5%
추미애 49.5%-한준호 25.4%
한준호 31.6%-김동연 37.7%
- 국민의힘 지지층&무당층(n=342) 내 후보 적합도 : 김문수 56.2% 양향자 15.4% 함진규 4.8% 기타 13.6% 없음 8.3% 잘 모름 1.7%
3월 27~29일 경기도 성인 802명 웹조사(스마트폰앱/인터넷 조사). 표본오차 ±3.5%(95% 신뢰수준).
- 후보 호감도 : 김동연 28.9% 추미애 14.9% 한준호 10.7% 없음 26.0% 잘 모름 19.5%
* 민주당 지지층(n=332) : 김동연 33.6% 추미애 27.9% 한준호 17.7%
* 국민의힘 지지층 제외(n=644) : 김동연 29.1% 추미애 17.2% 한준호 11.0%
- 비호감도 : 김동연 12.9% 추미애 34.5% 한준호 10.7% 없음 18.2% 잘 모름 23.7%
- 지지후보 있고 계속 지지 21.2% 지지후보 있지만 변경 가능 16.5% 없음 49.4% 잘 모름 12.9%

2) 인천일보-한길리서치
* 3월 30일~4월 1일 경기도 성인 1,003명 무선ARS. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 후보 지지도 : 김동연 23.7% 추미애 27.3% 한준호 15.2% 기타 2.2% 없음 18.8% 잘 모름 12.8%
- 국민의힘 후보 지지도 : 양향자 13.7% 함진규 7.5% 기타 7.2% 없음 47.7% 잘 모름 23.9%
- 어느 정당 후보에게 투표 : 민주당 55.9% 국민의힘 23.6% 진보당 1.2% 국민연합 1.4% 새미래민주당 2.7% 기타 1.8% 없음 8.1% 잘 모름 5.3%

3) CBS-넥스트리서치
* 4월 2~3일 경기도 성인 1,004명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 민주당 후보 적합도 : 김동연 34.0% 추미애 23.6% 한준호 10.7% 기타 2.0% 없음 27.2% 모름/무응답 2.6%
- 민주당 지지층&비당원(n=435) 후보 적합도 : 김동연 39.7% 추미애 33.6% 한준호 13.6% 기타 1.6% 없음 9.0% 모름/무응답 2.4%
- 민주당 당원(n=116) 후보 적합도 : 김동연 22.0% 추미애 53.3% 한준호 21.2%
- 범보수 후보 적합도 : 유승민 29.4% 김문수 24.5% 양향자 4.1% 함진규 2.3% 기타 1.8% 없음 35.3% 모름/무응답 2.7%

4) 프레시안-조원씨앤아이·리서치앤리서치
* 4월 2~3일 경기도 성인 1,000명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).
- 김동연 도정 평가 : 긍정 50.3% 부정 24.5%
- 민주당 후보 적합도 : 김동연 35.0% 추미애 21.5% 한준호 12.5% 기타 0.2% 없음/모름 30.8%
- 민주당 지지층(n=527) : 김동연 36.3% 추미애 33.8% 한준호 18.5%
- 중도층(n=318) : 김동연 40.2% 추미애 19.6% 한준호 14.8%
- 국민의힘 후보 적합도 : 유승민 28.8% 김문수 22.9% 양향자 3.9% 함진규 2.4% 조광한 2.1% 기타 0.3% 없음/모름 39.5%

# 또 최저치... '장동혁호' 바닥은 어디인가

이병한의 상황실최주혜

- 민주당이야 치열한 내부 경쟁에서 누가 승리하느냐가 관건이지만, 국민의힘은 백약이 무효한 상황. 일단 정식으로 공천을 신청한 후보들의 경쟁력은 떨어지는 상황이고, 그나마 '해볼만하다'고 평가받던 유승민 전 의원, 김문수 전 장관의 출마 가능성은 주소지 이전 시한인 4월 4일을 넘기면서 물건너갔다.
- 지방선거가 다가올수록 국민의힘의 추락은 계속되고 있다. 한국갤럽 4월 1주차 조사에서 국민의힘 정당 지지도는 18%, 현 정부 출범 후 최저치를 찍었다. 민주당은 48%. 심지어 서울은 13%를 기록해서 서울시당협위원장인 배현진 의원이 "선거비 보전도 못할까봐 후보들이 도통 나서지를 않는다"며 "이 국면을 벗어날 방법은 이제 하나 남은 것 같다. 국민의힘 선거의 간판 교체"라고 했다. 경기도 내 국민의힘 지지도는 17%. 여러모로 수도권 출마 국민의힘 후보들로선 눈물이 앞을 가릴 상황이다.
* 한국갤럽 : 3월 31일~4월 2일 전국 성인 1,001명 무선전화면접. 표본오차 ±3.1%p(95% 신뢰수준).

# 안산갑 주민의 마음은 어디로

- 경기도는 이번에 국회의원 재보궐선거도 치른다. 최근 양문석 의원이 의원직 상실형 확정판결을 받은 경기 안산갑도 그 중 하나.
- 데일리안경인·데일리안TV-코리아정보리서치가 4월 2~3일 안산갑 유권자 500명을 대상으로 유무선 ARS를 실시한 결과(표본오차 ±4.4%p, 95% 신뢰수준), 아직 '절대 강자'는 없는 것으로 나타났다. 1, 2위는 김남국 민주당(원래 지역구는 안산 단원을) 대변인 22.7%과 국민의힘 김석훈 예비후보 22.4%. 뒤이어 전해철 전 민주당 의원 20.9%, 용혜인 기본소득당 대표 8.8%, 조국 조국혁신당 대표 8.3% 순이었다. 민주당 지지도가 50%를 넘기고, 줄곧 민주당 계열 당선자가 나왔던 상황을 고려하면 그야말로 민주당의 텃밭 중 텃밭이라 '누가' 후보가 되느냐가 중요한 관건인 셈.

이병한의 상황실최주혜

- 국민의힘에서는 김석훈 예비후보 외에도 2년 전 총선에서 양문석 전 의원과 맞붙었던 장성민 전 의원도 출마 준비 중으로 알려졌는데, 같은 조사에 따르면 이 지역 국민의힘 정당 지지도는 29.1%로 민주당과 30%p 가량 차이나는 곳이라 누가 최종 후보가 되든 쉽지 않은 선거가 될 것으로 보인다.

#이병한의상황실 #경기도지사 #민주당 #안산갑 #지방선거

6.3 지방선거
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