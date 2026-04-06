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청소년모의투표운동 경남본부 발대식, 활동 계획을 밝히는 정지은 공동대표이윤기
한국YMCA 청소년 모의투표는 2017년 대통령 선거를 계기로 시작되었으며, 주요 전국 단위 선거 때마다 진행되었다. 2017년 첫 청소년 모의 투표에서는 문재인 후보가 선출되었으며, 청소년대표들이 청와대를 방문하여 당선증을 전달했다. 2022년 대선에서는 이재명 후보를 선출했으나 실제 선거에서는 윤석열 후보가 당선되었다. 2025년 대선에서는 다시 한 번 이재명 후보를 선출했다.
2026년 청소년모의투표운동 경남본부는 YMCA에서 활동하는 거제, 거창, 김해, 마산, 양산, 진주, 창원 지역 청소년들을 중심으로 구성되었으며, 경남 지역 청소년 선거인단 1만 명 모집을 목표로 활동을 시작했다. 활동계획을 발표한 정지은 공동대표는 "카드뉴스, 포스터 등을 만들어 SNS 홍보와 함께 학교와 거리에서 직접 청소년 선거인단을 모을 계획"이라고 밝혔다.
아울러 사전 신청한 선거인단에게는 "각 후보의 공약과 정책을 비교하는 자료"를 제공하여, "선거인단 친구들이 더 나은 후보를 선택할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다. 아울러 친구들에게 "청소년이 미래의 유권자가 아니라 지금 이미 시민"이라는 사실을 적극 알려 "선거 연령을 16세로 낮추는 청소년 운동으로 이어 가겠다"고 말했다.