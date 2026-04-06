이윤기

청소년모의투표운동 경남본부 발대식, 박트뜨리기 퍼포먼스경남본부 실무를 담당하는 류지영 간사도 "청소년 모의 투표 운동이 선거 연령을 낮추는 데 기여했다"고 평가하면서 "최근 정치권에서 16세 투표권 이야기 나오고 있는 만큼, 4년 후 지방선거에는 최소한 교육감 선거 연령부터 16세로 먼저 낮추도록 청소년 참정권 운동을 확산"시키겠다고 강조했다. 2017년부터 활동해 온 류 간사는 "매년 청소년들에게 민주시민교육을 해오고 있지만, 교실에서 하는 이론 수업보다 모의투표가 효과가 더 좋다"고 말했다. "청소년 모의투표 활동을 하면서 공약을 비교하고, 후보자의 이력을 비교하면서 지역 사회 현안이 자신의 삶과 연결되어 있음을 깨닫게 된다"는 것이다.6.3지방선거 청소년 모의투표 선거인단 모집은 6월 2일까지 진행된다. 2008년 6월 5일 이후 출생한 만 17세 이하(투표권 없는) 청소년이면 누구나 참여할 수 있다. 온라인 참여는 누리집을 통해 선거인단으로 등록할 수 있으며, 오프라인 참여는 경남본부 혹은 전국 각 권역별 청소년모의투표운동본부를 통해 참여 가능하다.청소년 모의투표, 사전투표는 5월 29일부터 30일까지, 본투표는 실제 선거와 같은 6월 3일에 온라인으로 진행된다. 아울러 현장 투표는 사전 공지된 각 지역 청소년모의투표운동본부 현장 투표소에서 진행될 예정이다. 6월 3일 현장 투표소는 각 지역 별로 청소년들이 많이 모이는 장소에 설치될 예정이며 추후 누리집을 통해 안내할 예정이다.경남본부는 선거 이후 경남 도지사 당선자와 경남 교육감 당선자에게 직접 '당선증'을 전달 할 예정이며, 청소년들이 직접 참여한 정책 토론 결과를 정리하여 전달할 예정이다.