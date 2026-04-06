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신수정(왼쪽)·정다은 예비후보. 둘은 더불어민주당 광주 북구청장 후보 공천장을 놓고 오는 8~10일 결선을 치른다.더불어민주당 광주광역시 북구청장 최종 후보 선출을 위한 결선 투표가 신수정·정다은 후보 양자 맞대결로 치러진다.민주당 광주시당 선거관리위원회는 6일 "신수정·정다은 예비후보가 광주 북구청장 결선 후보자 등록 접수를 마쳤다"고 밝혔다.두 후보는 민주당 광주 북구청장 최종 후보 자리를 놓고 오는 8일부터 10일까지 사흘간 결선 투표를 치른다.결선은 국민참여경선 방식으로 진행된다.8일과 9일 이틀 동안 북구 권리당원을 대상으로 한 ARS 투표, 경선 마지막 날인 10일에는 안심번호 선거인단 투표가 실시된다.권리당원 투표 결과 50%와 안심번호 선거인단 투표 결과 50%를 합산한다.투표 결과는 10일 오후 11시 30분께, 광주시당에서 발표한다.두 명의 여성 후보가 민주당 광주 북구청장 경선 결선에서 맞붙게 되면서, 광주 최초 여성 구청장 탄생 여부에도 관심이 쏠리고 있다.민주당 텃밭인 광주는 1995년 민선 지방자치 출범 이후 현재까지 단 한 차례도 여성 기초단체장이 배출되지 않았다.결선 승자는 김주업 진보당 예비후보 등과의 본선 경쟁을 통해 광주 첫 여성 구청장에 도전한다.신 후보는 34년 만의 첫 여성 광주시의회 의장 출신으로, 기초의원 3선·광역의원 2선의 5선 정치 경력을 갖고 있다. 매니페스토 약속대상 5관왕 이력을 보유하고 있으며, 전남·광주 행정통합 과정에서 시의회 의장으로서 의회 의결을 주도했다.▲광주역 도심축 전환 ▲대한민국 최초 AI 생활도시 ▲자치시 전환과 주민 정책투표 플랫폼 '엠보팅' 도입 ▲체류형 생태관광도시 '스테이 북구' ▲골목경제 르네상스 ▲청년기회도시 ▲어르신 활력 평생도시 ▲AI 기반 침수 제로 안전도시 등 8대 프로젝트를 공약했다.정 후보는 민변 출신으로 대한변호사협회 우수변호사에 선정됐고, 더불어민주당 중앙당 부대변인, 이재명 당대표 1급포상(계엄저지·탄핵인용), 더불어민주당 제21대 대통령선거 이재명 선거대책위 공동선거대책본부장 등을 역임했다.▲북구 기업 주거 지원 및 인센티브 ▲자영업자 반값 임대료 지원 ▲텅빈 대학가 젊은 활기 불어넣기 ▲북구형 청년알바 도입 ▲2차 공공기관 이전 유치 추진 ▲북구형 공유주택 ▲어르신건강기본소득 도입 ▲집중우기·폭설기 24시간 별도대응팀 운영 등 5대 목표, 15대 핵심과제를 약속했다.