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최민호 예비후보는 6일 오전 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 ‘해낸 사람, 해낼 사람’을 핵심 슬로건으로 제시하며 재선 도전을 공식화했다.뉴스피치 김이연심 기자
국민의힘 소속 최민호 세종시장이 본격적인 지방선거 재선 행보에 시동을 걸었다. 국민의힘 후보로 일찌감치 낙점된 현직 시장의 공식 등판으로 세종시장 선거 분위기가 빠르게 달아오를 전망이다.
최 시장은 6일 오전 예비후보 등록을 마친 뒤 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 '해낸 사람, 해낼 사람', '길을 아는 리더, 답을 가진 시장'을 핵심 슬로건으로 제시하며 재선 도전을 공식화했다.
최민호 예비후보는 출마 기자회견을 통해 지난 4년을 '기적'과 '인고'의 시간으로 정의했다. 그는 당선 당시 선출직 정치인이 전원 민주당이었던 정치 지형 속에서 자신을 선택해 준 시민들의 판단을 "위대한 선택"으로 평가하며, 그 의미를 한시도 잊지 않았다고 밝혔다.
그러나 임기 중 민주당이 절대다수를 차지한 시의회의 벽에 부딪혀 핵심 사업이 번번이 제동에 걸렸다고 토로했다. 특히 2026 세종국제정원도시박람회 등 미래 전략 사업이 정치 논리에 가로막힌 점을 대표 사례로 언급했다.
주요 성과로는 행정수도 기반 강화, 국회·대통령실 이전 관련 제도적 토대 마련, 한글문화도시 조성, 약 4조 원 규모 투자유치, 이응패스 도입 및 CTX 추진 등 교통 인프라 확충 등을 제시했다. 그는 "세종은 이제 이름만 거창한 도시가 아니라 행정수도로서 분명한 비전을 가진 도시로 우뚝 섰다"고 강조했다.
기자들과의 질의응답에서 최 예비후보는 무산된 핵심 사업들을 이번 재선 공약에 모두 포함시키겠다는 강한 의지를 밝혔다. 그는 비단강 금빛 프로젝트와 정원도시박람회, 빛축제, 세종보 재가동 등이 지난 선거에서 시민들과 맺은 약속임을 강조하며 "그동안 밝혀온 소신과 철학을 시민들에게 다시 묻고 평가받겠다"고 말했다. 이어 "그 결과가 시민의 뜻이라면 정치권도 더 이상 거스를 수 없을 것"이라며 "그 힘을 믿고 해당 사업을 공약으로 추진하겠다"고 덧붙였다.