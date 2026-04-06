뉴스피치 김이연심 기자

국민의힘 후보로 일찌감치 낙점된 최민호 세종시장이 6일 공식 등판을 선언했다.소속 정당인 국민의힘 지지율 정체에 따른 우려에 대해서는 중앙 정치와의 선 긋기를 분명히 했다. 그는 "세종시는 중앙당이 아니라 시장이 책임지는 도시"라며 "국민의힘이나 민주당 어느 당도 세종시를 대신 책임질 수 없다"고 말했다. 이어 행정수도 명문화가 빠진 최근 여당의 개헌안을 강하게 비판하며 중앙 정치에 예속되지 않는 독립적인 리더십을 강조했다.그는 "세종은 여야 모두에게 결코 쉽지 않은 지역"이라며 "다수의 힘이 아닌 시민의 선택으로 승부해야 하는 곳"이라고 진단했다. 이어 "국민의힘 광역단체장 가운데 1호 공천을 받은 것은 어려운 지역일수록 더 일찍, 더 낮은 자세로 준비하라는 의미로 받아들였다"며 "그 뜻에 응답하기 위해 누구보다 먼저 현장에 나서게 됐다"고 설명했다.최민호 예비후보는 내일부터 첫마을에서 소정까지 100km를 걷는 '월파출해(月破出海)' 종주에 나선다. '월파출해'는 달이 구름을 뚫고 바다 위로 떠오르듯 난관을 돌파해 새로운 길을 열겠다는 의미다. 그는 이번 도보 종주를 통해 시민의 삶 속으로 직접 들어가 목소리를 듣고, 이를 바탕으로 시정 혁신 공약을 완성하겠다는 구상이다. 이어 "지금 세종에 필요한 것은 구호가 아니라 실력이고, 말이 아니라 실천"이라며 "행정수도 완성과 시민 삶의 질 향상을 위해 모든 것을 걸겠다"고 강조했다.한편 더불어민주당 은 이날 오후 6시 50분 중앙당 차원의 본경선 개표 결과를 발표한다. 이번 경선은 지난 4일부터 진행된 고준일·김수현·이춘희·조상호·홍순식 예비후보 간 5자 대결로, 과반 득표자가 없을 경우 득표수 상위 2인 간 결선 투표가 오는 14~16일 실시된다. 후보에 따라 전직 시장 간 재대결이 성사될지, 새로운 도전자와 현직 시장 간 맞대결이 펼쳐질지 관심이 쏠린다. 여기에 조국혁신당 황운하 국회의원이 세종시장 출마를 선언함에 따라 이번 선거는 3자 구도로 치러질 전망이며, 일각에서는 범야권 단일화 여부도 조심스럽게 제기되고 있다.