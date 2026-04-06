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26.04.06 14:24최종 업데이트 26.04.06 14:24
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전국교직원노동조합 경기지부 기자회견에 참여한 유은혜·성기선·박효진 경기도 교육감 예비후보(왼쪽 세 번째 유은혜, 여섯 번째 박효진, 그 다음 성기선)와 이종문 진보당 부천시의원(오른쪽 두 번째)이민선

유은혜·성기선·박효진 경기도 교육감 예비후보가 부천 사립유치원 교사 사망과 관련한 기자회견에 참여해 사망 교사에 대한 직무상 재해 인정 등을 요구했다. '아파도 쉴 수 없는 구조적 문제로 인해 발생했다'며 그 구조를 바꿔야 한다고 목소리를 높였다.

세 후보는 전국교직원노동조합 경기지부가 6일 경기도 교육청 앞에서 개최한 기자회견에 참석해 이같이 밝혔다.

유은혜 후보(전 교육부 장관)는 고인에 대한 애도를 표하며 "아파도 쉴 수 없는 현실, 아플 때 쉴 수 있는 권리를 찾을 수 없는 구조적 현실을 반드시 고쳐야 한다"고 강조했다. 그러면서 "고인의 사망을 업무상 재해로 인정하고, 아프면 쉴 수 있는 권리를 의무화하기 위해 앞장서겠다"라고 밝혔다.

성기선 후보(가톨릭대 교수)는 "지금도 아파도 버티며 일하는 선생님들이 있는데, 이는 개인의 문제가 아닌 교육 시스템의 문제"라면서 "철저한 조사와 함께 대응 체계를 만들어야 한다"고 강조했다. "선생님(고인)이 남긴 무거운 과제, 가슴 깊이 새기겠다"고 덧붙였다.

박효진 후보(전 전교조 경기지부장)는 "이번 사건은 유아교육 체계의 열악함을 증명한 사건이고, 개인의 문제를 넘어선 구조적 문제"라며 "교사를 지키지 못한 것에 대해 교육청은 책임 있는 모습을 보여야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "아플 때 쉴 수 있도록 병가 사용을 의무화해야 한다"고 강조했다.

기자회견에 이종문 진보당 부천시의원도 참여했다. 그는 "아파도 출근해야 하는 야만의 교육 상황이 계속되고 있다"며 "이러한 반 교육적 행태가 일어나지 않도록 해야 한다"고 목소리를 높였다.

"독감에도 무리한 학사일정 때문에... 직무상 재해 증명해야"

전국교직원노동조합 경기지부 기자회견이민선

전교조 경기지부는 기자회견에서 고인의 직무상 재해 인정을 위해 임태희 교육감이 직접 나서라고 촉구했다. 아파도 쉬지 못하는 유치원 조직 문화와 무리한 업무 일정에 대한 특별 감사를 실시하고, 병가를 사용할 수 있는 근로 환경 개선 책을 마련하라고 요구했다. 또한 교사의 감염병 발생 시 병가 사용을 의무화하고, 유아 교육 공공성을 강화할 구조 개혁에 착수하라고 주문했다.

또한 "스물 네 살 청년 교사가 39.8도의 살인적 고열 속에서 학기 말 행새 압박과 아파도 쉬지 못하는 독박 교실의 부담으로 쉬지 못하고 근무하다 패혈성 쇼크로 사망했다"며 "고인의 죽음은 명백한 인재였다"라고 밝혔다.

전교조 경기지부는 "고인이 중환자실에서 사경을 헤매던 시기, 자필 서명을 위조해 면직을 시도한 사문서 위조 혐의로 해당 유치원은 이미 압수수색 됐고, 원장은 사문서 위조 혐의로 불구속 입건됐다"며 "죽음마저 조작해 책임을 회피하려는 행위는 결코 용납될 수 없는 파렴치한 범죄 행위"라고 못 박았다.

그러면서 "경기도 교육청은 즉각 특별 감사에 착수해 고인의 사망이 독감에도 불구하고 무리한 학사일정 속에서 제대로 된 치료조차 받지 못한 채 강행된 업무로 인한 직무상 재해임을 명명백백히 증명해야 한다"고 강조했다.

전교조 경기지부는 기자회견을 마친 뒤 '부천유치원교사 직무상 재해 인정 촉구 서명 및 유치원 교사 병가 사용 실태 조사 결과'를 경기도 교육청에 전달했다.
#부천유치원교사 #경기도교육감후보 #직무상재해

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