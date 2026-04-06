이민선

전국교직원노동조합 경기지부 기자회견에 참여한 유은혜·성기선·박효진 경기도 교육감 예비후보(왼쪽 세 번째 유은혜, 여섯 번째 박효진, 그 다음 성기선)와 이종문 진보당 부천시의원(오른쪽 두 번째)유은혜·성기선·박효진 경기도 교육감 예비후보가 부천 사립유치원 교사 사망과 관련한 기자회견에 참여해 사망 교사에 대한 직무상 재해 인정 등을 요구했다. '아파도 쉴 수 없는 구조적 문제로 인해 발생했다'며 그 구조를 바꿔야 한다고 목소리를 높였다.세 후보는 전국교직원노동조합 경기지부가 6일 경기도 교육청 앞에서 개최한 기자회견에 참석해 이같이 밝혔다.유은혜 후보(전 교육부 장관)는 고인에 대한 애도를 표하며 "아파도 쉴 수 없는 현실, 아플 때 쉴 수 있는 권리를 찾을 수 없는 구조적 현실을 반드시 고쳐야 한다"고 강조했다. 그러면서 "고인의 사망을 업무상 재해로 인정하고, 아프면 쉴 수 있는 권리를 의무화하기 위해 앞장서겠다"라고 밝혔다.성기선 후보(가톨릭대 교수)는 "지금도 아파도 버티며 일하는 선생님들이 있는데, 이는 개인의 문제가 아닌 교육 시스템의 문제"라면서 "철저한 조사와 함께 대응 체계를 만들어야 한다"고 강조했다. "선생님(고인)이 남긴 무거운 과제, 가슴 깊이 새기겠다"고 덧붙였다.박효진 후보(전 전교조 경기지부장)는 "이번 사건은 유아교육 체계의 열악함을 증명한 사건이고, 개인의 문제를 넘어선 구조적 문제"라며 "교사를 지키지 못한 것에 대해 교육청은 책임 있는 모습을 보여야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "아플 때 쉴 수 있도록 병가 사용을 의무화해야 한다"고 강조했다.기자회견에 이종문 진보당 부천시의원도 참여했다. 그는 "아파도 출근해야 하는 야만의 교육 상황이 계속되고 있다"며 "이러한 반 교육적 행태가 일어나지 않도록 해야 한다"고 목소리를 높였다.