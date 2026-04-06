권우성

6·3지방선거 국민의힘 대구시장 후보 공천에서 공천 배제(컷오프)된 이진숙 전 방송통신위원장이 24일 오전 서울 여의도 국민의힘 당사 1층에서 기자회견을 하기 위해 도착하며 지지자들과 인사하고 있다.하지만 장동혁 대표는 여전히 가능성을 열어뒀다. 장 대표는 이날 인천광역시당을 만나 진행한 현장 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 관련 질문이 나오자 "(이진숙 전 위원장과) 만나서 말하는 것은 언제든 만날 용의가 있다"라고 이야기했다.그는 "언제든 찾아오셔도 좋고, 시간을 내주면 (내가) 찾아가도 좋다"라며 "이 문제를 터놓고 이야기하는 건 언제든 열려있다"라고 강조했다.장 대표는 "지금의 대구시장 공천 관련 여러 상황을 해결하기 위한 제 의견을 방송에서 충분히 말했다"라며 "이미 대구 경선 관련 법원의 가처분 결정도 있어서, 가처분에 따라 이 문제를 해결해나가면서 이진숙 전 위원장에 대해서는 방송에 나가 말한 것으로 제 의지와 생각을 갈음하겠다"라고 강조했다.앞서 그는 <매일신문> 유튜브 등과의 인터뷰에서 "(이진숙 전 위원장이) 국회에 와서 싸운다면 당에 엄청난 힘이 될 것"이라며 "이진숙 후보가 대구시장으로서도 큰 역할을 할 수 있겠지만, 지금 당은 국회에서 더 필요로 한다"라고 목소리를 높인 바 있다.장 대표는 재차 "그런 부분을 논의하기 위해서는 얼마든지 만날 수 있고 대화할 수 있다"라며 "언제든 열려 있으니, 다시 말하지만 찾아오셔도 좋고 시간을 주면 제가 찾아가서 말하겠다"라고 덧붙였다.이 전 위원장의 무소속 출마 강행에 대한 견제도 계속되고 있다. 대구시장 도전장을 내민 유영하 의원은 이날 YTN라디오 '장성철의 뉴스명당'과의 인터뷰에서 "본인이 무소속 출마를 하겠다고 그러면 제가 어떻게 얘기할 수 있는 건 아니다. 본인의 선택이기 때문에"라면서도 "다만 이진숙 전 위원장이 당 생활을 그렇게 오래 하셨느냐? 당의 기여도나 정당 생활에 대해서 그렇게 큰 지분이 있다고 저는 보지는 않는다"라고 지적했다.그는 "지금 국민의힘 소속일 때 하고 막상 무소속으로 나갔을 때 대구 시민이나 국민의힘을 아끼는 당원들이 어떻게 볼 거냐"라며 "떠나갈수록 본인(이진숙 전 위원장) 지지율은 떨어진다"라는 비판이었다.