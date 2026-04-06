장재완

컷오프 됐으나 민주당 중앙당 최고위원회에서 재심이 인용돼 대전 서구청장 경선에 참여하게 된 김종천(왼쪽)·전문학 예비후보.더불어민주당 대전시당 공천관리위원회 심사에서 컷오프됐던 김종천·전문학 대전 서구청장 경선 후보의 재심 신청이 받아들여져 경선에 참여하게 됐다.6일 민주당 대전시당에 따르면, 지난 5일 열린 중앙당 최고위원회에서 김종천·전문학 후보가 제출한 재심 신청이 인용됐고, 대전시당 상무위원회가 이를 의결했다. 이로써 서구청장 경선은 5인 경선에서 7인 경선으로 재편되게 됐다.다만 이번 경선은 예비경선 없이 본경선으로 치러진다. 민주당 대전시당은 당초 조별 경선과 예비경선 등을 거쳐 본경선을 치르는 방안을 검토해 왔지만 재심 판단이 뒤늦게 이뤄지면서 전체 일정을 재논의하고 있다.본경선에서 과반 득표자가 없을 경우, 결선이 치러진다. 결선에는 2명의 후보가 진출할지, 3명이 진출할지 등 경선의 구체적인 방식과 일정은 대전시당 선거관리위원회가 결정할 예정이다.김종천 예비후보는 재심 인용 직후 "현명한 결정을 내려준 당 지도부와 재심위원들에게 감사드린다"며 "다시 경선 참여 기회를 얻게 된 것은 서구민과 당원들의 응원과 지지 덕분"이라고 밝혔다. 이어 "공정하고 깨끗한 경선이 되도록 저부터 모범을 보이겠다"며 "AI 디지털 혁신과 문화예술 발전, 서구의 중심도시 위상 강화를 통해 '행복한 서구'를 만들겠다"고 강조했다.전문학 예비후보도 재심 인용을 '명예 회복'으로 규정하며 "개인의 명예회복을 넘어 민주당의 상식과 정의가 살아있음을 확인한 결정"이라고 평가했다. 그는 "곁을 지켜준 지지자들의 믿음에 보답하기 위해 오직 승리만을 생각하겠다"며 "서구의 미래를 위한 핵심 전략을 구체화하고 현장 행보를 더욱 강화하겠다"고 밝혔다.한편 재심 인용으로 두 후보가 복귀하면서 민주당 대전시당 서구청장 경선은 김종천 전 대전시의회 의장, 김창관 대전촛불행동 공동대표, 서희철 전 법무부장관 비서관, 신혜영 더불어민주당 대전시당 여성위원장, 전명자 전 대전 서구의회 의장, 전문학 더불어민주당 당대표특보, 주정봉 더민주대전혁신회의 공동대표 등 7인이 경쟁하게 됐다.