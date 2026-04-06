방관식

▲ 가세로 군수는 6일 군청 중회의실에서 열린 기자회견에서 “단 한 점의 부끄러운 행위도 없었으며, 이번 수사는 실체적 진실을 외면한 명백한 불법 수사”라고 주장했다. ⓒ 방관식

가세로 태안군수.가세로 태안군수가 6일 기자회견을 열고 자신에 대한 '청탁금지법(김영란법) 위반' 혐의 검찰 송치를 비판하며, 경찰 수사 과정에도 강한 유감을 표했다.군청 중회의실에서 열린 기자회견에서 가 군수는 "단 한 점의 부끄러운 행위도 없었다"며 "이번 수사는 실체적 진실을 외면한 명백한 불법 수사"라고 주장했다.그는 "어떠한 부정 청탁도, 금품 수수 사실도 전혀 없다. 관련자 역시 결백을 주장하고 있음에도 검찰에 기소 의견으로 송치한 것은 도저히 납득할 수 없다"고 말했다.이어 "이번 수사의 문제점을 낱낱이 밝혀 100% 무고하다는 것을 반드시 증명해 내겠다"며 법적 대응에 대한 강한 의지를 드러냈다.가 군수는 수사를 담당한 충남경찰청을 향해 비판의 목소리를 높였다. 단순 사건임에도 강력팀 인력 20여 명이 투입돼 1년 넘게 수사가 이어졌고, 결국 면피성 기소 의견으로 검찰에 송치됐다는 점을 지적하며 "수사관 한두 명의 선입견과 자의적 판단, 짜맞추기식 수사가 문제"라고 주장했다.가세로 군수는 수사 과정 정보가 외부로 유출된 점에 대해 "항간에 떠도는 '보이지 않는 손'에 의해 수사가 조종된 것은 아닌지 의구심이 든다"며 충남경찰청장의 책임 있는 답변과 수사관들에 대한 엄중 문책을 요구했다.끝으로 그는 "이번 사안이 군정 신뢰를 흔들고 지역사회에 혼란을 초래하지 않도록 맡겨주신 소임을 흔들림 없이 수행하겠다"며 "근거 없는 의혹 제기와 왜곡된 정치적 공세에 흔들리지 마시고 믿어달라"고 군민에게 호소했다.