신영근

더불어민주당 홍성군수 후보 손세희 전 대한한돈협회장(왼쪽)과 이종화 도의원6월 3일 지방선거를 앞두고, 더불어민주당과 국민의힘이 홍성군수 후보 경선에 돌입했다.민주당 충남도당은 오는 7일부터 9일까지 3일간 권리당원 50%, 군민 여론조사 50% 비율로 경선을 진행한다. 이번 경선에는 이종화 충남도의원과 손세희 전 대한한돈협회장이 후보로 확정됐다.이종화 의원은 4선 도의원으로, 지난해 12월 국민의힘을 탈당하고 민주당에 입당했다. 오랜 기간 보수정당에서 활동한 경험과 24년간 다져온 지역 기반은 강점으로 평가된다. 다만 당내 지지 기반이 상대적으로 약하다는 평가도 나온다. 이 의원은 충남대 대학원 건축학과 박사과정을 수료했으며, 홍성군의회 4·5대 의원을 거쳐 2012년부터 현재까지 4선 도의원으로 활동하고 있다.손세희 전 회장은 홍성고와 충남대학교 축산학과를 졸업했으며, 홍성군테니스협회장과 민주당 정책위원회 부의장을 역임했다. 손 후보는 경선 승리를 자신하며, 새로운 인물이라는 점에서 지지 기반을 확보하고 있다는 평가를 받고 있다.민주당 경선 결과는 이르면 9일 밤 확정될 것으로 보인다.