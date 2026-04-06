기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.04.06 12:55최종 업데이트 26.04.06 12:55
원고료로 응원하기
더불어민주당 홍성군수 후보 손세희 전 대한한돈협회장(왼쪽)과 이종화 도의원신영근

6월 3일 지방선거를 앞두고, 더불어민주당과 국민의힘이 홍성군수 후보 경선에 돌입했다.

민주당 충남도당은 오는 7일부터 9일까지 3일간 권리당원 50%, 군민 여론조사 50% 비율로 경선을 진행한다. 이번 경선에는 이종화 충남도의원과 손세희 전 대한한돈협회장이 후보로 확정됐다.

이종화 의원은 4선 도의원으로, 지난해 12월 국민의힘을 탈당하고 민주당에 입당했다. 오랜 기간 보수정당에서 활동한 경험과 24년간 다져온 지역 기반은 강점으로 평가된다. 다만 당내 지지 기반이 상대적으로 약하다는 평가도 나온다. 이 의원은 충남대 대학원 건축학과 박사과정을 수료했으며, 홍성군의회 4·5대 의원을 거쳐 2012년부터 현재까지 4선 도의원으로 활동하고 있다.

손세희 전 회장은 홍성고와 충남대학교 축산학과를 졸업했으며, 홍성군테니스협회장과 민주당 정책위원회 부의장을 역임했다. 손 후보는 경선 승리를 자신하며, 새로운 인물이라는 점에서 지지 기반을 확보하고 있다는 평가를 받고 있다.

민주당 경선 결과는 이르면 9일 밤 확정될 것으로 보인다.

국민의힘 박정주·이용록 맞대결

국민의힘 군수 후보, 박정주 전 충남도 행정부지사(왼쪽)와 이용록 현 군수신영근

국민의힘 충남도당은 6일부터 경선을 시작했다. 경선 후보는 박정주 전 충남도 행정부지사와 이용록 현 군수다. 국민의힘 경선 역시 책임당원 50%, 군민 여론조사 50% 비율로 진행되며, 후보 확정은 오는 7일 이뤄질 전망이다.

박 전 행정부지사는 홍성고와 서울대를 졸업하고, 1996년 공직에 입문한 이후 충남도와 행정안전부, 국무총리실 등 지방·중앙 행정을 경험했다. 박 전 부지사는 "군정의 답은 군민의 삶 속에 있다"며 경선에 자신감을 나타냈다. 승리할 경우 홍성에서는 충남도 출신 고위 관료가 현직 군수를 누르는 첫 사례가 된다.

이용록 현 군수는 3월 31일 재선 도전을 공식화하며 출마를 선언했다. 그는 "민선 8기의 경험과 노하우를 바탕으로 부족한 부분을 보완하겠다"며 지지를 호소했다. 최근 일부 소문과 관련해 "정치는 투명해졌다"며 선을 그었다.

한편 국민의힘 충남도당 공천관리위원회는 1차 컷오프된 이정윤 예비후보의 공천 배제 재심을 기각했다. 이 후보가 신청한 '공천 배제 효력정지 가처분'도 지난 3일 기각되면서, 경선은 예정대로 박 전 부지사와 현 군수 간 진행된다.
#홍성군수경선 #민주당 #국민의힘

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
10만인클럽 회원
신영근 (ggokdazi) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차456 첫화부터 읽기>
이전글 더민주전국희망연대, 박관열 광주시장 예비후보 공개 지지