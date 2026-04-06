박관열 캠프

박관열 광주시장 예비후보 캠프는 더민주전국희망연대가 박 후보에 대한 지지를 공식 선언했다고 6일 밝혔다.더불어민주당 광주시장 경선을 앞두고 당 외곽 조직의 공개 지지 선언이 나오면서 세 확장 여부에 관심이 쏠리고 있다.박관열 광주시장 예비후보 캠프는 4일 더민주전국희망연대가 박 후보에 대한 지지를 공식 선언했다고 6일 밝혔다. 이날 박태영 중앙회 의장을 비롯한 회원들과 광주·하남시협의회 관계자들은 박 후보 선거캠프를 방문해 지지 의사를 표명했다.더민주전국희망연대는 전국 17개 광역단체와 시·군·구 협의회를 두고 있는 민주당 외곽 성격의 정치·사회 조직으로, 당의 가치와 민생 회복을 목표로 활동하고 있다.박태영 의장은 지지 선언문에서 "박관열 후보는 이재명 정부의 철학을 가장 정확히 이해하고 현장에서 실행할 수 있는 준비된 정책형 리더"라며 "지금 광주에 필요한 것은 말이 아닌 결과를 만들어낼 수 있는 검증된 행정가"라고 밝혔다.이어 "광주는 인구 증가 등으로 중대한 전환기에 놓여 있다"며 "이러한 변화를 감당하기 위해서는 경기도의회 경험을 바탕으로 중앙정부와 민주당과 긴밀히 소통할 수 있는 인물이 필요하다"고 강조했다.그러면서 "박관열 후보야말로 당의 가치와 민생 회복을 동시에 실현할 수 있는 적임자이며, 광주의 미래를 맡길 수 있는 선택"이라고 덧붙였다.이에 대해 박관열 예비후보는 "전국적인 조직력을 가진 더민주전국희망연대의 지지는 천군만마를 얻은 것과 같다"며 "지지에 깊이 감사드린다"고 말했다.