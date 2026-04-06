신정훈측제공

신정훈 국회 행정안전위원장더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선에서 탈락한 신정훈 후보는 6일 "여러분의 기대와 희망을 끝까지 책임지지 못해 한없이 미안하고 죄송하다"고 말했다.신 후보는 이날 페이스북에 올린 글에서 "모든 것이 저의 부덕의 소치"라며 이같이 밝혔다.결선에 오른 김영록·민형배 후보에게는 "축하드리며 선전을 부탁드린다"고 말했다.신 후보는 경선 기간을 돌아보며 "여러분이 보내주신 열망은 참으로 위대했고 아내와 저는 많이 행복했다"고 말했다.지지자들을 향해서는 "여러분과 저는 어떤 꿈으로도 채우지 못할 꿈을 꾸었다. 우리가 함께 하면 세상을 바꿀 수 있다는 간절한 꿈"이라며 "30년을 집권해 온 민주당의 정치를 바꿔야 시도민들의 삶을 바꾸고, 지역의 미래를 바꿀 수 있다는 간절한 소망이었다"고 말했다.이어 "어려움 속에서도 최선을 다한 사무실 일꾼들과 각지에서 헌신해준 지지자들께 무슨 말로 위로해야 할지 막막하다"며 "보내주신 사랑과 은혜에 감사드리며, 살아가는 동안 늘 기억에 새기며 살겠다"고 덧붙였다.민주당 본경선은 신정훈·민형배·김영록(기호순) 후보가 3파전으로 치렀다.지난 3∼5일 열린 본경선 결과 민형배·김영록 후보가 결선 진출 후보로 결정됐다.결선은 오는 12∼14일 권리당원 투표 50%, 여론조사 50% 방식으로 치러진다.