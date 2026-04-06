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신정훈 국회 행정안전위원장신정훈측제공
더불어민주당 전남광주통합특별시장 본경선에서 탈락한 신정훈 후보는 6일 "여러분의 기대와 희망을 끝까지 책임지지 못해 한없이 미안하고 죄송하다"고 말했다.
신 후보는 이날 페이스북에 올린 글에서 "모든 것이 저의 부덕의 소치"라며 이같이 밝혔다.
결선에 오른 김영록·민형배 후보에게는 "축하드리며 선전을 부탁드린다"고 말했다.
신 후보는 경선 기간을 돌아보며 "여러분이 보내주신 열망은 참으로 위대했고 아내와 저는 많이 행복했다"고 말했다.
지지자들을 향해서는 "여러분과 저는 어떤 꿈으로도 채우지 못할 꿈을 꾸었다. 우리가 함께 하면 세상을 바꿀 수 있다는 간절한 꿈"이라며 "30년을 집권해 온 민주당의 정치를 바꿔야 시도민들의 삶을 바꾸고, 지역의 미래를 바꿀 수 있다는 간절한 소망이었다"고 말했다.
이어 "어려움 속에서도 최선을 다한 사무실 일꾼들과 각지에서 헌신해준 지지자들께 무슨 말로 위로해야 할지 막막하다"며 "보내주신 사랑과 은혜에 감사드리며, 살아가는 동안 늘 기억에 새기며 살겠다"고 덧붙였다.
민주당 본경선은 신정훈·민형배·김영록(기호순) 후보가 3파전으로 치렀다.
지난 3∼5일 열린 본경선 결과 민형배·김영록 후보가 결선 진출 후보로 결정됐다.
결선은 오는 12∼14일 권리당원 투표 50%, 여론조사 50% 방식으로 치러진다.
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