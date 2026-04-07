KBS 유튜브 갈무리

2022년 테라·루나 사태로 알고리즘 기반 스테이블코인이 붕괴하면서 수많은 이용자들이 손실을 입었고, 안정성이 설계와 신뢰에 의존한다는 사실이 드러났다.최근 해외 규제 흐름은 분명한 방향성을 보여준다. 미국에서는 발행 주체를 은행으로 한정할 것인지, 준비금을 100% 안전자산으로 제한할 것인지, 환매를 어떻게 보장할 것인지 등을 둘러싸고 의회 차원에서 치열한 논쟁이 진행 중이다. 핵심 쟁점은 투자자 보호를 넘어 금융안정과 통화질서다.유럽연합은 이미 MiCA 규제(Markets in Crypto-Assets: 포괄적 가상자산 규제법)를 통해 발행 인가제, 준비금 요건, 공시 의무를 명확히 했다. 특히 대형 스테이블코인에 대해서는 추가적인 감독과 규제를 적용하고 있다. 한국과 일본 등 아시아에서도 관련 입법 논의가 속도를 내고 있다. 공통점은 분명하다. 주요국은 스테이블코인을 더 이상 단순한 핀테크 혁신이 아니라 '금융안정과 통화주권의 문제'로 보고 있다.그렇다면 한국의 논의는 어디에 서 있는가. 한국에서는 원화 기반 스테이블코인 허용 여부와 규제 체계 설계를 둘러싼 정책 논쟁이 진행되고 있다. '산업 경쟁력', '글로벌 트렌드 대응', '혁신 속도'라는 구호는 넘치지만, 정작 다음 질문들은 충분히 다뤄지지 않는다.외화 기반 스테이블코인이 국내에서 광범위하게 사용될 경우 통화정책은 어떻게 작동하는가.시뇨리지의 민간 귀속은 어떤 정당성을 갖는가. 위기 발생 시 손실은 누구에게 전가되는가. 특히 달러 기반 스테이블코인이 결제 수단으로 확산될 경우, 금리 정책의 전달 경로가 약화될 가능성이 있다. 이는 단순한 기술 문제가 아니라 통화주권의 문제다.일부에서는 은행이 스테이블코인을 발행하면 안전하다고 주장한다. 그러나 은행 역시 민간 기업이며 이윤을 추구하는 주체다. 기존에도 은행의 예금화폐 창출 기능은 공공성과 통제 범위를 둘러싼 논쟁의 대상이었다. 스테이블코인이 은행 시스템과 결합할 경우, 오히려 화폐 공급 구조의 민영화가 더욱 확대될 수 있다. 발행 주체가 누구인지보다 중요한 것은 그 권력이 어떻게 통제되는가다.스테이블코인을 전면 금지할 필요는 없다. 결제 효율성과 기술 혁신의 가능성은 분명 존재한다. 그러나 혁신은 공공의 통제 아래에서 이루어져야 한다.