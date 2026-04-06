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지난 3월 18일 오후 신정읍∼신계룡 송전선로 입지선정위원회 9차 회의가 열리는 대전 서구 둔산동 KW컨벤션 앞에서 대전·충남 송전탑 건설 백지화 대책위원회와 주민 약 100명이 기자회견을 열고 송전선로 건설을 반대하고 있다. 연합뉴스
한국전력공사(아래 한전)가 사상 최대 규모의 초고압 송전선 건설을 추진하고 있다. 특히 34만 5천 볼트 송전선을 집중적으로 추진하고 있다.
34만 5천 볼트 송전선은 장거리 송전용으로, 대부분 비수도권에서 생산한 전기를 수도권으로 송전하기 위한 것이다. 이와 같은 내용은 정부가 운영하고 있는 국가기간 전력망 종합정보시스템(https://www.k-gridinfo.kr/power-grid/index.do)에서 확인된다.
2025년 10월 1일부터 시행되고 있는 '국가기간 전력망 확충 특별법'에 의해 운영되는 이 시스템에 나와 있는 송전선만 해도 어마어마하다. 전남, 전북, 충남, 대전, 세종, 충북, 강원, 경북, 경기 등을 가로지르는 송전선들이고, 대부분 34만 5천볼트짜리다. 도(道)지역의 경우에는 지나가지 않는 곳이 없을 정도다.