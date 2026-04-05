최현덕 캠프

최현덕 예비후보 측은 3일 최재성 전 정무수석이 선거대책본부 고문직을 수락하고 향후 선거를 지원하기로 했다고 5일 밝혔다.남양주시장 더불어민주당 경선을 앞두고 최현덕 예비후보 캠프에 중량급 정치인이 합류했다. 청와대 정무수석과 3선 국회의원을 지낸 최재성 전 수석이 고문직을 맡기로 하면서 경선 구도에 적지 않은 영향을 미칠지 주목된다.최현덕 예비후보 측은 3일 최재성 전 정무수석이 선거대책본부 고문직을 수락하고 향후 선거를 지원하기로 했다고 5일 밝혔다.최재성 고문은 당 사무총장과 청와대 정무수석을 지낸 인물로, 당내에서 정무 경험과 조직 네트워크를 갖춘 인사로 평가된다. 이번 합류는 경선 막판 지지층 결집과 외연 확장 측면에서 의미를 갖는다는 해석이 나온다.최현덕 후보는 이번 합류에 대해 "최재성 전 정무수석의 고문직 수락으로, 천군만마를 얻었다"며 "남양주 민주당의 뿌리라고 할 수 있는 최재성 고문의 지지와 성원에 반드시 경선 승리로 보답하겠다"고 말했다.최재성 고문 역시 최 후보에 대한 기대를 드러냈다. 그는 "지난 8년 동안 최현덕 후보가 단단해졌다. 기대가 매우 크고, 여론조사에서 지지율도 우상향하고 있어 반드시 좋은 결과가 있을 것이라 생각한다"고 밝혔다.이어 "다른 후보들의 좋은 정책까지 받아들여 더 좋은 남양주를 만들어 달라"며 "오늘부터 최현덕 후보 당선을 위해 적극 돕겠다"고 말했다.경선 국면에서 당내 인사들의 공개 지원도 이어지고 있다. 남양주병 김용민 국회의원은 전날(2일) 최현덕 예비후보 선거사무소를 찾아 자원봉사자들과 선거운동원들을 격려했다.김 의원은 "4월 1일 저녁 8시에 남양주에서 후보자 토론회가 처음으로 열렸는데, 당원들과 시민에게 매우 좋은 평가가 있었다"며 "경선을 앞두고 후보자를 선택하는 데 큰 도움이 되었을 것으로 생각한다"고 밝혔다.이어 "앞으로 후보들의 비전과 정책을 알리는 자리가 많이 마련될 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.