김석구 캠프

더불어민주당 광주시장 경선을 앞두고 김석구 예비후보가 ‘현장 경청’을 전면에 내세웠다.더불어민주당 광주시장 경선을 앞두고 김석구 예비후보가 '현장 경청'을 전면에 내세웠다. 선거운동의 출발점을 시민 목소리 청취에 두겠다는 전략이다.김 예비후보는 경안동 청석공원과 중대물빛공원을 시작으로 '구석구석 경청투어'를 진행한다고 5일 밝혔다. 이번 일정은 사전에 정해진 형식보다 현장에서 즉석으로 시민 민원을 듣고 해법을 논의하는 방식으로 운영될 예정이다.그는 "경선 기간 시민들과 더 가까이에서 이야기하고 싶다"며 "시민이 부르는 곳이 있다면 직접 찾아가겠다"고 말했다. 이어 "광주에서 체감하는 불편과 정책 제안을 가감 없이 말해달라"고 덧붙였다.이번 경청투어는 단순한 민원 청취를 넘어 '현장 기반 정책 설계'를 강조하는 행보로 해석된다. 이는 광주시 주요 현안을 둘러싼 행정과 시민 간 간극을 최소화 하겠다는 것으로 현장 소통을 통해 정책 신뢰를 확보하겠다는 의도로 풀이된다.김 예비후보는 자신을 "이재명 정부 실용 행정의 정책 실무자"로 규정하며 경험을 강조했다. 그는 "경기도에서 검증된 실용주의 행정을 바탕으로 광주의 변화를 실행하겠다"며 "결과로 보여주겠다"고 말했다.김 예비후보는 현재 더불어민주당 당대표 전략기획 특보를 맡고 있으며, 경기평택항만공사 사장 등을 지냈다.