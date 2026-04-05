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왼쪽 두번째부터 조정식 대통령 정무특보, 김영록 경선 후보, 정진욱 국회의원.김영록 후보측 제공
김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 측은 조정식 대통령 정무특보가 지난 4일 김 후보 경선캠프를 응원 방문했다고 전했다.
조 특보는 이 자리에서 "김영록 전남광주특별시장 예비후보는 국회의원과 장관을 거쳐, 전남도지사로 전남도정을 이끈 인품과 실력을 갖춘 분"이라며 "전국 시·도지사 직무수행평가 1위를 달성한 실력, 전남의 주요 정책을 전국 최초로 만든 주인공"이라고 했다.
조 특보는 "김영록 후보는 개인적으로 존경하는 선배"라며 "새롭게 출범하는 통합특별시를 안정적이면서 혁신적으로 이끌 초대 통합특별시장은 김영록 후보와 같은 덕망 있는 인품과 실력을 갖춘 분이어야 한다"고 언급했다.
조 특보는 아울러 "경기도 시흥이 지역구라 광주에 연고나 표는 없지만, 김영록 후보와 특별시민을 위해 '부흥자' 역할을 하겠다"며 통합시에 대한 지원을 약속했다.
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