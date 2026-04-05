김영록 후보측 제공

왼쪽 두번째부터 조정식 대통령 정무특보, 김영록 경선 후보, 정진욱 국회의원.김영록 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보 측은 조정식 대통령 정무특보가 지난 4일 김 후보 경선캠프를 응원 방문했다고 전했다.조 특보는 이 자리에서 "김영록 전남광주특별시장 예비후보는 국회의원과 장관을 거쳐, 전남도지사로 전남도정을 이끈 인품과 실력을 갖춘 분"이라며 "전국 시·도지사 직무수행평가 1위를 달성한 실력, 전남의 주요 정책을 전국 최초로 만든 주인공"이라고 했다.조 특보는 "김영록 후보는 개인적으로 존경하는 선배"라며 "새롭게 출범하는 통합특별시를 안정적이면서 혁신적으로 이끌 초대 통합특별시장은 김영록 후보와 같은 덕망 있는 인품과 실력을 갖춘 분이어야 한다"고 언급했다.조 특보는 아울러 "경기도 시흥이 지역구라 광주에 연고나 표는 없지만, 김영록 후보와 특별시민을 위해 '부흥자' 역할을 하겠다"며 통합시에 대한 지원을 약속했다.