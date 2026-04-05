남소연/경기도

왼쪽부터 추미애 더불어민주당 의원, 김동연 경기도지사, 한준호 더불어민주당 의원더불어민주당 경기도지사 후보 선출을 위한 본경선이 5일 오전 9시 시작되는 가운데, 민주당 지지층과 무당층을 대상으로 한 여론조사에서 추미애 후보가 가장 앞서는 것으로 조사됐다.다만 김동연·한준호 후보도 각각 뚜렷한 지지 기반을 확인하면서, 7일까지 이어질 '권리당원 투표 50%·일반 국민 여론조사 50%'의 국민참여경선 결과는 최종 투표율과 결선 구도에 따라 달라질 수 있다는 분석이 나온다.<오마이뉴스>가 여론조사기관 ㈜에스티아이에 의뢰해 지난 3~4일 이틀간 경기도 거주 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시한 조사 결과, 정당 지지도는 더불어민주당 53.7%, 국민의힘 27.8%, 조국혁신당 2.8%, 개혁신당 3.4%, 진보당 1.3%, 기타 정당 4.6%, 지지 정당 없음 5.7%, 잘 모름 0.6%로 집계됐다.이 가운데 민주당 경선 일반 국민 여론조사가 민주당 지지층과 무당층을 대상으로 진행된다는 점을 고려해, 이번 조사 역시 해당 층을 별도로 추려 민주당 후보 지지도를 물었다. 그 결과 추미애 후보가 41.5%로 가장 높았고, 김동연 후보 30.4%, 한준호 후보 20.6% 순으로 나타났다. '없음'은 5.7%, '잘 모름'은 1.9%였다.이번 수치는 전체 도민을 대상으로 한 조사와는 성격이 다르다. 실제 민주당 경선에 반영되는 일반 국민 여론조사에 가까운 방식으로, 민주당 지지층과 무당층의 선호를 집중적으로 보여주는 지표라는 점에서다.이번 조사에서 가장 눈에 띄는 대목은 추 후보가 선두를 형성한 가운데, 김동연 후보와 한준호 후보도 각각 다른 세대 기반을 보이며 지지세를 확인했다는 점이다.연령별로 보면 18~29세와 70대 이상에서는 김 후보, 30대에서는 한 후보, 40대와 50대에서는 추 후보 지지세가 상대적으로 높게 나타났다. 단순히 1강 구도만으로 보기보다, 세 후보가 서로 다른 지지층을 나눠 갖는 구조가 확인된 셈이다.민주당 경기도지사 경선은 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산하는 방식이어서, 여론조사 수치만으로 최종 승부를 예측하기 어렵다. 특히 권리당원 조직력과 투표 동원력, 막판 표심 결집이 승부를 좌우할 수 있다는 분석이다.