연합뉴스

백원우 전 청와대 민정비서관이 3일 오전 서울 서초구 서울성모병원 장례식장에 마련된 전 청와대 민정비서관실 특별감찰반 수사관의 빈소를 찾아 유가족을 위로하고 있다. 2019-12-03나는 이 대목에서 백원우 초대 민정비서관과 고 백재영 수사관을 떠올리지 않을 수 없다. 내가 청와대 들어갔을 때 백원우는 나의 직속 상관이었다. 백원우는 민정비서관실 구성원에게 대통령 권력은 절대 언론이나 야당의 비판에 의해 무너지지 않는다고 늘 말했다. 대신 권력 내부의 싸움, 알력, 대통령 친인척과 대통령과 특수한 관계에 있는 사람들이 대통령 팔아 사익을 채울 때 대통령 권력은 무너진다고 했다. 야당이나 언론 말고, 권력 내부의 알력과 고위공직자들의 비위를 포착하는데 힘을 쏟으라고 했다. 그러한 견지에서 백원우는 재직 중 청와대 내부의 군기반장을 자처했고, 이후 민정비서관이 된 내게도 청와대 내 군기반장 역할을 해야 한다고 강조했다.그러나 조국 사태 이후 문재인 정부와 검찰 관계가 극도로 예민해진 상황에서 재선 의원 출신의 정치인이라는 점 때문에 백원우는 정반대의 오해를 받았다. 특히 울산 사건에서 윤석열 패거리들은 백원우가 고 백재영 수사관에게 김기현 울산 시장의 비위를 수집하게 하고, 나아가 울산에 백재영을 내려보내 하명 수사를 점검하게 했다고 단정했다. 그러면서 백재영이 백원우 별동대 역할을 했다고 친검 언론에 속삭였고 친검 언론은 이를 대대적으로 전파했다.나는 백재영의 비극적 죽음 덕분에 울산 사건 기소를 면했지만, 백원우는 결국 기소되고 말았다. 여기에 더하여 윤석열 패거리들은 2019년 8~10월 조국을 메이드(구속)하는데 실패한 분풀이로 캐비닛에 있던 이른바 유재수 감찰 무마 사건을 꺼내어 조국을 구속하고자 했지만 이마저도 실패한 끝에 조국·백원우·박형철을 기소하였다. 이로써 백원우는 두 건에서 피고인 신세가 되었다.울산 사건은 다행히 무죄가 선고되었지만, 유재수 사건은 윤석열 내란 국면이 한창이던 2024년 12월 12일 대법원 판결로 징역 10월형이 확정되었고, 백원우는 그다음날 서울남부교도소에 입감됐다.(백원우는 2025년 8월 광복절에 사면·복권됐다)고 제정구에게서 사사(師事)한 정치의 소임에 대한 초심과 김대중 대통령 이래 계속되고 있는 민주 정부의 맥을 잊지 않고 더 나은 민주 정부의 탄생을 도모하는 일에 늘 진심이었던 백원우가 감옥에 들어가는 모습을 보면서 나는 민정 권력을 대하는 세상의 이중적인 잣대와 시선을 뼈아프게 절감했다. 그리고 환갑을 목전에 둔 그가 다시 수감자가 된 것이 너무나도 가슴아팠다.시간이 한참 지난 지금도 민정수석실 재직 시절은 내게 찬란한 영광과 함께 뼈아픈 고통의 기억으로 남아 있지만, 친인척 관리는 더더욱 그렇다. 문재인 정부는 친인척 비리가 없는 최초의 정부이다. 문재인 대통령 사위의 취업 건이 있으나, 이는 부정이나 범법과 전혀 무관하다(형사재판이 진행 중이고 내가 변호인으로 참여하고 있어 상세한 설명은 생략한다).문재인 정부에서 친인척 비위가 발생하지 않은 것은, 민정비서관실에서 친인척 관리 업무를 맡은 여러 공직자들의 그야말로 헌신적인 업무 수행과 틈만 나면 찾아오는 친인척팀원들의 애원과 반협박조의 언사를 결국은 수긍해 준 (문재인 대통령과 김정숙 여사의) 친인척 분들의 남모를 희생 덕분이다.세상 사람들은 대통령 친인척이면 온갖 권세와 이익을 누리는 줄 알지만 정반대다. 이 과정을 직접 겪어 알고 있는 나로서는 대통령이라는 우아한 백조 밑의 무수한 발갈퀴들의 처절한 희생이 눈물겹다. 아버지가 대통령이라는 이유만으로 말도 안되는 모함과 음해를 묵묵히 감내해야 했던, 그럼에도 민정으로부터 자제와 희생을 요구받았던 문준용·문다혜 두 사람에게도 이 자리를 빌려 감사와 미안한 마음을 전한다.대통령 권력에서 민정수석실은 반드시 필요하다. 그런데 민정수석실은 너무 막강한 권력을 보유하고 있다. 청와대 권력은 외부 통제가 쉽지 않다(문재인 정부에서 특별감찰관 임명이 이뤄지지 못한 점은 성찰할 대목이나 그 연유에 관해서는 심층적인 분석이 필요하다). 내부 통제가 그 어느 권력보다 중요하다. 이때 내부 통제의 가장 핵심적인 요소는 백원우와 같은 자기 통제다. 조국 수석 이래 김조원, 김종호, 신현수, 김진국, 김영식 등 역대 문재인 정부의 민정수석들은 모두 민정 권력의 남용에 각별한 문제 의식을 가졌다.누구보다 문재인 대통령이 민정수석실 권력의 남용을 극도로 경계한 분이다. 그런 문재인 정부의 민정수석실이 윤석열 패거리들로부터 범죄의 온상으로 지목되었고, 그로 인하여 백재영 수사관이 유명을 달리하고 많은 사람들이 기소되어 피고인 신분으로 법정에 섰다. 이 씁쓸한 아이러니도 결국은 나를 비롯한 문재인 정부에 몸담은 사람들이 감내해야 할 몫일 게다.