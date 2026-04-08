김용국

후쿠오카 미즈호 페이페이돔구장. 소프트뱅크 호크스의 홈구장으로 개폐식 돔구장이다.그런데 왜 일본 야구팀은 '사무라이'라는 명칭을 사용할까. 사무라이는 일본 봉건시대의 무사로, 메이지 시대까지 지배층으로 권력을 누렸던 계급이다. 일본은 아직도 사무라이 정신을 높이 평가한다. 야구 역시도 사무라이처럼 강인한 정신과 체력으로 무장해서 시합에 임하겠다는 각오로 만든 명칭이라고 한다.'사무라이 재팬'은 2009년부터 각종 대회에서 사용됐는데, 야구도 무사들 간의 비장한 대결로 보는 문화인 것이다. 적절한 예인지는 모르겠으나, 만일 한국 야구팀을 화랑도 정신을 이어받은 '화랑도 코리아'라고 부른다면 어떨까. 아마도 시대착오적이라는 반응이 대다수일 것이다.일본에 야구가 들어온 것은 1872년 메이지 시대다. '야구'라는 명칭도 1894년 일본이 처음 만든 단어다. 당시 일본은 부국강병과 군국주의로 상징되는 시대였고, 세계 침략전쟁에 열을 올리던 시기였다. 야구 역시 전쟁과 무관할 수 없었다.야구 용어부터가 찌르고(刺), 죽이고(殺), 죽는(死) 것을 뜻하는 단어가 주를 이루었다. 예를 들어 몸에 맞는 공을 사구(死球), 두 명이 동시에 아웃되는 것을 병살(倂殺), 도루에 실패한 것을 도루자(盜壘刺)라고 하는 식이다. 지금은 많이 바뀌었지만 우리도 이 용어들을 수십 년간 별 문제의식 없이 사용해 왔던 것이 사실이다.일본 야구 용어와 문화를 다년간 연구해 온 마츠이마히토는 논문 "스포츠와 레토릭, 일본 야구에서의 메타포"에서 일본에 야구가 들어온 초창기부터 '야구는 전쟁'이라는 이미지가 정착되었다고 한다. 예컨대, 전쟁에서의 명령 복종이 야구에서는 감독이나 선배에게 절대복종하며 상하관계가 엄격한 문화로, 적에게 항복하거나 포로가 되기보다 장렬히 전사를 택하는 것은 고교야구에선 명백히 잡힐 것을 알면서도 헤드슬라이딩을 하는 방식으로 나타난다고 분석한다.또한 일본 문화에서는 지휘관(감독)의 지휘 아래 적의 수비를 파괴하면서 1루를 출발하여 홈으로 생환하려는 공격진을, 수비진이 찌르거나 죽여서 막는 전투라는 이미지로 야구를 바라본다는 것이다. 이런 분석에 따르면 사무라이 재팬이라는 명칭이 탄생한 것도 우연은 아니라는 생각이 들었다.