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수십 년 동안 시설보호율의 하락 추이는 미비하다. 국가의 정책기조가 가정보호 우선임에도 그렇다. 국가의 방임아래 희생되는 건 아이들의 삶이다.김지영
[제2기(2012~2020)] 법은 있으나 회의는 없었다
2012년 8월 아동복지법이 전부 개정됐다. 핵심은 아동복지심의위원회 설치였다. 보호아동을 시설에 보낼지 가정에 보낼지에 대한 결정을 전문가들이 모여 심의하게 했다. 보호조치, 퇴소, 원가정 복귀, 친권 제한, 위탁, 입양 등 모두 이 위원회를 거쳐야 했다.
그런데 위원회가 열리지 않았다. 2022년 전국 243개 지자체 중 연 4회 이상 위원회를 연 곳은 8개, 3%였다. 한 번도 열지 않은 곳이 114개였다(보건복지부, 제16차 아동정책조정위원회 회의자료).
왜 열지 않았을까. 위원장이 시장, 군수, 구청장이었다. 아이 한 명의 보호조치를 결정하려면 지자체장의 일정을 잡아야 했다. 처음부터 작동할 수 없는 구조였다. 담당자들은 단체장 일정을 잡지 못해 위원들에게 서류를 돌려 서명만 받거나 직권 처리했다.
전문가들이 모여 아이의 상황을 고민하고 논의하는 구조가 아니었다. 서류 한 장을 여러 사람에게 돌려 사후 심의를 받는 것이다. 아이를 직접 본 사람도, 현장 맥락을 아는 위원도 없었다. 2020년 이전에는 이런 형식적인 절차조차 건너뛰고 직권 처리하는 경우도 다반사였다.
특히 친권이 없는 유기아동의 경우 위탁이나 입양 등의 보호조치가 최우선으로 검토되어야 했지만 아이들에게 그건 사치였다. 발생하면 전화하고 시설로 보낸 후 종결 처리하는 게 관례였다. 받아 줄 가정이 있는데 아이들은 시설로 갔다. 삶이 그렇게 버려졌다.
회의 개최 여부가 아이의 삶을 갈랐다. 정기적으로 위원회를 연 지자체의 가정보호 비율은 높았다. 심의를 열면 시설이 아닌 다른 선택지를 검토했다. 심의가 없는 곳에서는 검토 자체가 없었다. 어느 지자체에서 태어났는지가 아이의 삶을 바꿨다.
2012년 법 시행 이후 9년 동안 시설보호율은 73.2%에서 66.3%로 낮아졌다. 겨우 연간 0.77%였다. 이 속도로는 수십 년이 지나야 가정보호율이 의미가 있다. 그 사이 아이들은 시설로 들어갔고 또 시설에서 퇴소했다. 그 아이들은 어디로 가서 무얼 하며 살까.
보호대상아동의 사연도 달라졌다. 2012년에는 미혼 부모, 혼외자, 유기, 부모 빈곤, 이혼이 주를 이루었다. 2017년이 되자 35%였던 가정학대 비율이 2021년 48.3%로 뛰어올랐다. 신고 의무 강화와 사회적 인식 변화 때문이었다. 제도가 감춰지고 은폐됐던 현실을 밖으로 드러냈다.
학대로 부모와 분리된 아이에게는 친권이 여전히 살아 있다. 원가정에 돌아갈 수 있는지, 위탁가정에 갈지 시설에 갈지, 모두 신중하게 살펴야 했다. 그런데 위원회가 열리지 않았다. 판단은 담당 공무원 혼자의 몫이었다. 가장 손쉬운 선택은 시설이었다. 복잡한 행정절차로부터 해방이었고 시설을 감시하는 관리자로 갑의 위치를 강화하는 수단이었다.
법은 아동복지심의위원회가 친권 제한을 심의하도록 했다. 하지만 위원회가 열리지 않으니 이 난해한 결정은 가정법원으로 넘어갔다. <서울신문>이 서영교 의원실을 통해 확보한 대법원 자료를 보면 2020~2024년 가정법원이 친권 상실을 인용한 판결은 연평균 87건이었다. 같은 기간 부모에 의한 아동학대는 연평균 2만 4500건이었다.
학대 100건 중 0.35건만 친권을 잃었다. 학대 받은 아이들이 시설로 가도, 부모의 친권은 그대로였다. 아이들이 위탁이나 입양으로 시설을 벗어날 수 있는 길을 친권이라는 벽이 가로막아 버렸고 지자체 위원회는 이런 사실조차 모르고 있었다. 아예 회의조차 열지 않았기 때문이다.
[제3기(2021~)] 이름이 바뀌었으나 구조는 남았다