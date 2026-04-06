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미국의 시사주간지 <타임>이 선정한 2005년 올해의 인물은 '인공지능 설계자들'이었다.타임
미국 주간지 <타임>은 2025년 올해의 인물로 '인공지능(AI)의 설계자들'을 꼽았다. <타임>은 AI를 두고 핵무기 이후 '강대국 경쟁'에서 가장 중대한 도구이며, 2025년 '우리 세상을 새롭고, 흥미로우며, 때로는 두려운 방식으로' 바꾸고 있다고 소개했다. 그 가운데 특히 젠슨 황(엔비디아 최고경영자)이나 샘 올트먼(오픈AI 최고경영자), 일론 머스크(테슬라 최고경영자) 등의 기술 거물들이 '역사의 주도권을 쥔 상태로, 기술을 개발하며 정보 환경, 기후, 우리의 생계를 재편하는 결정'을 내리는 상황에 주목했다.
이렇게 AI에 대해 세계가 주목하는 가운데, 저명한 과학잡지 <사이언스>는 흥미롭게도 재생에너지의 멈출 수 없는 성장을 '2025년의 올해의 혁신'으로 지목했다. 태양광과 풍력이 화석연료인 석탄을 추월했으며, 재생에너지는 지금도 계속 고속 성장하고 있다는 것이다. 특히 태양광 에너지가 폭발적으로 발전하고 있다. 매년 600기가와트(GW) 넘는 용량의 설비가 늘어나고 있는데, 이는 매일 원전 2기 정도가 지구 위에서 추가되는 정도의 엄청난 규모다.
이는 산업혁명 이후 200여 년 동안 인류의 근대 문명을 꽃피우게 한 화석연료 채굴 시대가 끝나가고 있다는 뜻이다. 반면 이제는 지상 위에서 실시간으로 햇빛과 바람을 이용해 에너지를 얻는 시대가 곧 오리라는 뜻이다. 과연 인공지능과 재생에너지 둘 중 무엇이 이 시대를 규정하는 기술일까? 그리고 이 두 기술은 어떻게 서로 얽혀 미래를 창조할까?
지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 침공으로 개시된 이란 전쟁과 그에 따른 호르무즈 해협 봉쇄는 'AI 기술'과 '녹색기술'이 다른 양상으로 경합하는 상황을 연출했다.
전쟁 개시 직전부터 '앤트로픽 AI 기술의 미국 국방부 전용'을 둘러싼 갈등이 화제가 되었지만, 이란 전쟁은 'AI와 자율 무기가 주도하는 전쟁'의 진정한 개막을 알리는 사건이었다. AI를 이용한 정치, 군사 지도자의 표적 공격이 주요 전술이 되고, 적은 비용으로 공격이 가능한 자율 무기가 대세가 된 것이다. 그렇게 전쟁은 대외 정책의 최후 수단이 아니라 가장 먼저 내세우는 수단이 되었다.
이 전쟁은 AI의 힘을 증명하는 한편, 지금도 위험한 기후와 환경 위기를 증폭시키고 있다. 군대의 탄소발자국(생산하고 소비하는 과정에서 발생하는 이산화탄소 총량)은 원래부터 악명 높은데, 전투기 한 대가 한 시간 비행하는 데 소모하는 연료가 일반 승용차가 수년간 사용하는 양과 맞먹을 정도이다. 항공모함과 전차도 마찬가지이다. 사실 모든 군 장비가 지독한 화석연료 포식자라고 해도 과언이 아니다. 그뿐만이 아니다. 폭격으로 인한 산림과 자연의 파괴, 토양 오염, 파괴 과정에서 배출되는 탄소와 메탄 배출 등 전쟁의 모든 행위가 기후 보전에 해롭다.
역설적으로 세계 석유 공급의 중심지인 중동에서 벌어진 이 전쟁으로, 우리는 인류가 여전히 얼마나 화석연료에 의존하는지를 깨닫게 되었다. 그러나 과거와 달리 대체제의 존재를 실감할 수 있기도 했다. 그동안 재생에너지 전환에 힘쓴 국가는 이란 전쟁으로 막힌 석유 공급 충격에 비교적 강한 적응력을 보였기 때문이다. 해외 원료 조달이 필요 없는 재생에너지와, 그 재생에너지로 충전하는 전기차 등의 '녹색기술'이 강력한 에너지 안보 수단이 된 것이다. 정리하자면 AI 기술로 전쟁은 쉬워졌고, 에너지 안보의 도구로써 녹색기술의 필요성이 더 커졌다.
AI 혁신에 가려진 '규모의 법칙'