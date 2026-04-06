유성호

"수도권 소재 모 프로야구단 소속의 한 남성이......"

"......의 유력한 용의자가 지방 소재 모 구단 소속의 프로야구선수로 밝혀졌습니다."

이 따위 야구를 왜 보고 있나, 라고 스스로 물은 세월이 쌓여 이 따위 야구를 떠나지 못하는 사람들이 야구팬이다.이렇게 시작하는 뉴스를 마주하게 되는 날이 있다. 팀의 연패 소식을 접하는 날보다 더 싫은, 그런 날을 야구팬 노릇 하다 보면 어차피 한 번씩은 만나게 되어 있다.그 순간, 팬들은 아직 드러나지 않은 이름 하나를 사이에 두고 동시에 같은 생각을 한다. 설마 우리 팀은 아니겠지. 10개나 되는 팀들 중에, 특히나 순해 빠진 내 팀 선수들일 리가 없지. 하지만 확신 다음엔 의심이, 그 다음엔 짜증이 밀려오는 시간들을 피할 수가 없다. 물론 그 이름이야 어차피 곧 드러나게 되어 있고, 그래서 길지 않은 그 간격 속에서 10개 구단 팬들은 동시에 지옥 같은 시간을 경험한다.대개 그 과정은 이렇게 이어진다. 야구팬들이 모이는 커뮤니티에 정보가 모여든다. '내 친구 형이 검사인데', 또는 '아는 기자에게서 비슷한 얘기를 들은 적이 있는데' 따위로 시작하는 온갖 지피셜, 뇌피셜들이다. 그렇게 가능성 있는 이름들이 하나씩 거론되고, '그 선수가 그럴 리 없다'는 인정론과 '나도 아니었으면 좋겠지만'으로 시작하는 냉정한 현실론 사이에 승자도 보람도 없는 논쟁이 이어진다. 그렇게 서로의 불안을 들쑤시다 보면, '만에 하나 우리 팀이라면, 그나마 제발 핵심 선수만은 아니었으면' 하고 한 발씩 물러서면서도 기도는 더 간절해진다.무성한 추측의 시간이 길어질수록 공기는 탁해진다. 시간이 길어진다는 것은 혐의가 중하다는 얘기고, 그렇다면 팬들의 가슴에 남길 상처도 깊어진다는 얘기다. 여러 팀 팬들이 모인 공간에서는 더 노골적인 말들이 오가기도 한다. '아무개 팀의 아무개일 가능성이 높다'는 추론에 '당신네 팀 아무개일 가능성이 더 높다'는 반론이 맞서는 헛손질들.그 와중에 서로 어딘가를 긁히면 서로의 기억 속 '금지어'들을 하나둘 깨워내며 레드라인을 넘고, 각 팀의 어두운 역사들이 파묘되어 '칩', '약', '조작', '폭력' 같은 단어들이 팀 이름과 뒤섞인다. 그쯤 되면 이미 모두가 공격하고 모두가 공격 받는 난장판이다. 사실 그것은 밖에서는 별 관심도 없는, 야구팬과 야구팬이 물고 물리는 그들만의 전쟁이다.그리고 마침내 이름이 공개되는 순간, 긴장은 다른 감정으로 급변한다. 허탈함. 그리고 곧이어 따라오는 설명하기 어려운 부끄러움. 잘못한 것 없이 고개가 숙여지면서도 속에서는 분노와 배신감이 함께 치밀어 오른다. 잘하든 못하든 유니폼 입은 동안만이라도 야구 하나만 생각해 달라는 게 그렇게 무리한 요구였더냐는 분노. 그깟 놈을 가슴에 품고 울고 웃었던 날들이 허무해지는 배신감.그 순간 우리가 서게 되는 자리가 묘하다. 화가 난 채로 사과하고, 또 변명하고 방어한다. "야구선수는 야구만 잘하면 되는 거 아니냐" "그만 좀 해라. 너희 팀은 뭐 얼마나 깨끗하냐" 궁색한 줄 알면서도 그런 말들을 쏟아낸다. 내 가족이 못난 짓을 해도 남이 하는 욕을 듣기는 힘든 마음이다.그나마 다행이라면, 그렇게 흘러온 시간이 40년을 넘다 보니 10개 팀 중 지금껏 내내 예외였던 팀은 없다는 것. 잠깐 서로 날을 세우고 할퀴지만, 언제까지고 그럴 수는 없다는 것도 다들 안다. 그래서 또 사나흘만 지나면 궤변을 늘어놓던 이들이, 자성을 외치고 조롱하던 이들이, 서로를 위로하는 대화합의 장이 열린다. 그리고 그렇게 아문 상처는 곧 굳은살이 되어, 또 언젠가 사고 칠 누군가를 견딜 힘이 된다.