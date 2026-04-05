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지난 1일, 워싱턴 D.C. 백악관 크로스 홀에서 텔레비전 연설을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 잠시 멈춰 서 있다.
AFP/연합뉴스
'변덕쟁이' 도널드 트럼프 미국 대통령의 최근 발언을 종합해 보면, 분명해지고 있는 지점이 있다. 거칠게 요약하면 이렇다. '미국은 호르무즈 해협 의존도 거의 없고 앞으로도 없을 테니 거기에서 손 떼겠다', '호르무즈에 의존하는 나라들은 직접 가서 기름을 가져와라', '그런데 미국의 원유를 사는 방법도 있다'.
과거엔 미국이 전쟁을 벌일 때, 석유 이권을 비롯한 특정 세력의 경제적 이익을 극대화하려는 것이라는 진단이 '음모론'으로 취급되는 경우가 많았다. 그런데 트럼프는 대놓고 말한다. 서울대 통일평화연구원의 이문영 교수를 비롯한 국내외 전문가들이 말한 '우아한 위선의 시대가 가고 정직한 야만의 시대가 왔다'는 진단을 떠올리게 하는 현실이다.
고유가 시대를 어떻게 견딜 것인가?
한국을 비롯한 전 세계가 맞닥뜨리고 있는 현실은 앞으로 상당 기간 '고유가 시대'를 견뎌야 한다는 것이다. 원유 한 방울 나지 않는 우리로서는 특단의 대책이 필요하고, 실제로 연이어 나오고 있다. "전쟁 추경"을 통해 민생과 경제에 미치는 부정적 영향을 최소화하고, 석유·가스를 비롯한 에너지 소비를 줄이며, 재생에너지 비중을 높이는 것 등이 이에 해당한다.
이러한 대책과 더불어 반드시 검토했으면 하는 방안이 있다. 군사 부문의 에너지 소비를 줄여야한다는 것이 바로 그것이다. 국방부는 유류비를 공개하지 않고 있어 정확한 비중은 알 수 없으나, 한미연합훈련을 비롯한 군사훈련의 빈도와 규모가 세계 최대 수준이라는 점에서 막대한 연료를 사용하고 있다는 점은 어렵지 않게 추측할 수 있다.
특히 군용기, 전투차량, 함정 등에 사용되는 연료는 석유의 비중이 압도적으로 높고 앞으로도 그렇다고 할 수 있다. 이는 군사훈련의 규모 축소가 고유가 시대를 슬기롭게 넘길 수 있는 방안 가운데 하나라는 것을 말해준다.
이러한 제안에 대해 '안보를 무시하는 철없는 발상'이라는 반론이 나올 것이다. 하지만 우리가 '선택적 변화'를 추구하면, 오히려 안보가 튼튼해질 수 있다. 여기서 말하는 '선택적 변화'란 한미동맹의 작전계획과 연합훈련의 2부인 '반격→점령→안정화→통일 달성'에서 반격은 유지하면서도 '점령, 안정화, 통일 달성'은 제외하자는 것이다. 또 한국군 자체 훈련에서도 이러한 요소를 제외하자는 것이다.
점령과 안정화 작전 훈련에는 육·해·공 모두에서 막대한 병력과 무기·장비가 투입되고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 훈련을 제외하면 상당량의 유류를 절약할 수 있다. 이뿐만 아니라 평시에도 이러한 계획에 투입되는 막대한 인적·물적 자원을 절약해 민생과 경제 개선에 투입할 수 있다. 탄소 배출도 크게 줄여 기후위기 대응에 도움이 된다는 점도 간과할 수 없는 이익이다.
대한민국 안보에 도움이 되는 이유