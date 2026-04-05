연합뉴스

지난해 8월 27일 경기도 여주시 연양동 남한강에서 열린 한미연합 제병협동 도하훈련에서 주한미군 스트라이커 장갑차와 한국군 K200 장갑차가 부교 도하를 하고 있다.이러한 방향으로 국방정책을 재설계하는 것은 우리의 자주국방과 안보에도 크게 기여한다. 우선 이재명 정부가 기회가 있을 때마다 흡수통일을 추구할 의사가 없다고 말해온 만큼, 상기한 조치는 이를 가장 확실히 보여줄 수 있는 방법이다. 이는 '평화공존'이든, '평화적 두 국가'든 새로운 남북관계의 토대를 닦아 한반도 긴장완화와 군비통제 여건 조성에 기여할 수 있다. 또 전시작전통제권 환수 조건의 문턱을 크게 낮춰 자주국방 조기 실현에도 도움이 된다.아울러 '한반도 방위'에서 '한국 방위'로의 선택과 집중은 안보의 경제성을 증진할 뿐만 아니라 효율적이고도 강력한 억제 능력과 태세 구축을 가능케 한다. 이는 국방의 범위 한반도 전체로 설정하는 것과 한국에 초점을 맞추는 것의 차이를 생각해 보면 알 수 있을 것이다.미국도 이러한 국방의 재정의를 반대하지는 않을 것이다. 1990년대 초반까지 방어와 격퇴에 초점에 맞춰졌던 한미연합사의 작전계획과 연합훈련에 '전시 무력통일론'이 포함된 배경에는 한국군의 강력한 요구가 있었다. 또 지상군 투입을 갈수록 꺼리는 미국의 입장을 볼 때, 전시에 미군이 한국군과 함께 통일 전쟁을 수행한다는 것은 상상조차 하기 어렵게 되었다. 우리의 선택이 더 중요해진 까닭이다.한미관계의 역설도 유념할 필요가 있다. 미국에 대한 우리 국민의 불만과 불신은 갈수록 커지고 있지만, 한국의 막대한 대미 투자와 에너지 수입 증가로 대미 종속성이 강화될 소지도 있다. 그래서 한국과 조선(북한)의 평화공존은 더더욱 절실해지고 있다. '미국이 핵보유국 조선으로부터 한국을 지켜주고 있다'는 트럼프 행정부의 인식을 교정하지 못하면 한미관계의 갑을관계는 극복하기 어려워지기 때문이다.하여 자강의 핵심은 '선택과 집중'에 있다. 조선은 이미 이 길로 들어선 것으로 보인다. 노동당 규약을 바꿔 '남조선 혁명론'을 내려놓았고, 김정은 정권은 '적화통일'이나 '무력통일'을 추구할 생각이 없다고도 말한다. 이걸 조선의 선의로 해석하거나 경계심을 풀어서는 안 되겠지만, 이를 우리의 자강의 기회로 삼을 수 있는 지혜는 필요하다.그 출발점은 유사시 흡수통일론을 깨끗이 내려놓고, 여기에 투입해온 막대한 자원을 우리의 문제 해결을 위해 전환하는 데에 있다. 이를 통해 우리 스스로가 강해지고 이로워지면서도 '상호 주권 존중과 평화공존'을 기반으로 하는 새로운 남북관계를 도모해야 한다. 이것이 바로 나를 이롭게 하면서 관계도 이롭게 한다는 뜻의 이기이관(利己利關)이다.