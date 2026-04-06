천리포수목원

마을 주민의 부탁을 받고 1962년 민병갈이 매입한 천리포 땅.1970년 봄 공사를 시작했다. 본부, 쉼터, 창고로 쓸 집들은 무악재 도로 확장 공사로 헐린 한옥들의 폐자재를 실어와 지었다. 그해 6월 21일 본부 격인 해송집 상량식이 열렸다. 천리포 수목원은 이날을 창립기념일로 삼고 있다. 1971년 4월 10일, 김이만의 지도에 따라 서울 홍릉 임업시험장에서 실어 온 묘목들을 심었다. 바로 앞 무인도 닭섬(낭새섬) 등 주변 땅도 더 사들였다.민병갈은 금요일 오후만 되면 천리포에 내려와 월요일 새벽 서울로 다시 출근할 때까지 나무를 심고 숲을 돌봤다. 수목원 구석구석을 돌며 삽과 호미질을 했고, 식물도감을 뒤져 나무와 풀의 학명을 모두 외웠다. 해마다 미국 나무 경매장에도 한두 차례씩 들러 신품종 묘목과 종자를 사들였다. 국제 나무시장에서 그는 알아주는 큰손이었다.민병갈은 자식처럼 키운 나무에 상처를 줄 수 없다며 인위적으로 나무를 보기 좋게 다듬는 것을 싫어했다. 수목원 직원들은 "나무를 지켜만 주고 주인 노릇을 하지 말라"는 말을 귀에 못이 박히도록 들었다. 사람 통행을 방해해도 나무가 우선이어서 그대로 두었다. 농약과 기계를 쓰지 않는 것도 특징이고, 철저한 기록과 관리로 정평이 났다.1982년 완도호랑가시나무를 발견해 국제학회에 등록하는가 하면 새로운 목련 품종을 잇따라 개발하는 등 학문적 성과도 많았다. 국제 교류에도 앞장서 종자를 다수 확보하고 1997~1998년 국제목련학회, 미국호랑가시학회, 국제수목학회 총회를 개최했다. 2000년에는 세계에서 12번째, 아시아에서는 처음으로 국제수목학회 '세계의 아름다운 수목원' 인증을 받았다.민병갈은 인재를 기르는 데도 게을리하지 않았다. 직원에게 장학금을 주어 학교를 다니게 하고 해외 연수생도 선발했다. 미국 예일대 부설 마시수목원 부원장이 된 김군소와 영남대 교수를 거쳐 천리포 수목원장을 지낸 김용식이 대표적이다. 인근 초등학교와 농업학교에도 묘목과 씨앗을 보내 학생들이 심고 키우도록 했다.이 같은 공적을 인정받아 1974년 산림청장 감사패, 1989년 영국왕립원예협회 공로메달, 1992년 국제목련학회 공로패, 1996년 환경부 장관상, 1999년 한미우호상, 2000년 국제수목학회와 미국호랑가시학회 공로패, 2002년 금탑산업훈장과 미국 프리덤재단 공로 메달 등을 받았다.