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기념품샵에 전시된 마루에프윤한샘
영원한 불사조와 영원한 행운, 이름 덕분인지 모르겠지만, 마루에프는 출시 후 엄청난 히트를 쳤다. '부드러운 감칠맛'을 강조한 차별화 포인트가 소비자들에게 제대로 어필된 것이다. 주인공으로 올라선 마루에프는 이내 아사히의 주인공으로 우뚝 섰다.
그런데, 잘 나갈 것만 같던 마루에프가 조용히 시장에서 사라지는 비극이 발생한다. 마루에프의 몰락을 이끈 맥주는 기린도, 삿포로도, 에비스도, 산토리도 아니었다. 아사히의 친동생, '아사히 수퍼 드라이'였다.
아사히 연구진은 마루에프의 성공을 바탕으로 알코올 도수는 살짝 높지만, 청량한 목 넘김을 극도로 끌어올린 '아사히 수퍼 드라이'를 이듬해 출시했다. 이 맥주는 놀랍게도 폭발적인 반응을 이끌어내며 삽시간에 맥주 시장을 석권했다.
삿포로, 산토리, 기린은 곧바로 뒤에 '수퍼 드라이'를 붙인 맥주들을 출시했지만, 원조를 따라 잡기엔 힘이 부족했다. 이후 맥주 이름에서 '드라이(dry)'는 극단적인 깔끔함을 상징하는 대명사로 자리 잡았다. 한국에서도 오비와 조선맥주가 '수퍼 드라이'를 내세운 맥주를 출시하기도 했다. 내 나이 정도의 세대라면 루이 암스트롱의 '왓 어 원더풀 월드' 뒤로 만화가 이현세가 등장했던 오비 맥주 광고가 컬러 TV처럼 단박 떠오르리라.
아사히 수퍼 드라이는 첫 해, 목표치의 3배가 넘는 1350만 상자를 판매했다. 심지어 넘치는 수요를 따라가지 못해 '맥주가 부족해서 죄송합니다'라는 광고까지 낼 정도였다. 아사히 수퍼 드라이의 성공으로 아사히는 삿포로를 밀어내며 1988년 2위로 올라섰고, 2001년에는 마침내 정상을 차지하는 기염을 토했다.
하지만 부활의 공을 쏘아 올렸던 마루에프는 생맥주로 조용히 연명하다 허망하게 역사 속으로 사라졌다. 사람들은 마루에프를 불사조처럼 전설에서나 볼 수 있는 맥주라며 아쉬워했지만, 곧 아사히 수퍼 드라이의 연호에 묻히고 말았다.
이후 아사히는 성공 가도를 달리며 세계적인 맥주 회사로 발돋움한다. 2016년에는 에이브이인베브와 사브밀러의 합병으로 매물로 나온 필스너 우르켈, 런던 프라이드, 그롤쉬, 페로니, 코젤 같은 브랜드를 매입하며 전 세계 3위 규모의 기업이 되었다. 브랜드 하나가 만든 거대한 성장 스토리는 멀리 있지 않다. 편의점 냉장고 한 구석을 찾아보면 된다.