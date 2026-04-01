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26.04.01 11:17최종 업데이트 26.04.01 11:17
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이춘희 예비후보가 1일 세종시청 2층 정음실에서 기자회견을 열고 6차 공약을 발표하고 있다.뉴스피치 김이연심 기자

이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 세종시 5생활권에 제2국립중앙의료원 신설·유치, 충남대병원 24시간 응급진료체계 완성, AI 기반 스마트돌봄 확대 등 의료·복지 분야의 종합 공약을 공개했다.

이춘희 예비후보는 1일 세종시청 2층 정음실에서 6차 공약 발표 기자회견을 열고, 국정 수행에 차질이 없도록 하는 '행정수도형' 의료 공급 체계 구축과 시민 안전 및 권리 강화를 목표로 한 세종형 의료·복지 혁신 계획을 제시했다.

이 예비후보는 "행정수도이자 국토의 중심부인 세종시는 제2국립중앙의료원의 최적지"라며, 세종시에 보건복지부와 교육부가 위치하고 인근 오송에는 질병관리청과 생명과학단지가 있어 긴밀한 협력과 시너지 효과를 거둘 수 있다고 강조했다. 이어 "의료·복지 기능을 담당할 5생활권에 앵커시설이 필요하다"라며, 이재명 정부가 추진 중인 공공의사 양성용 국립의과대학(제2국립중앙의료원)을 세종시에 유치하겠다고 밝혔다.

행정수도가 제대로 작동하려면 안정적 의료체계가 필수라는 점도 강조했다. 현재 세종시 인구가 40만 명을 넘어선 만큼, 지역응급의료센터인 세종충남대병원이 24시간 응급진료체계를 유지할 수 있도록 장비와 예산을 지원하겠다고 밝혔다. 나아가 대통령실과 국회의사당 입주에 발맞춰 세종충남대병원이 '권역응급의료센터'로 성장하도록 지원하겠다고 덧붙였다.

이 예비후보는 이어 의료 안정화와 함께 시민 삶의 질 향상을 위한 복지 체계 강화에도 나서겠다고 밝혔다. 이를 위해 시장 직속 시민·사회수석(가칭) 직위를 신설해 정책, 예산, 현장까지 조율하는 컨트롤타워 역할을 수행하도록 하고, 읍면동 지역사회보장협의체가 지역 특성에 맞는 자체 복지 프로젝트를 개발·수행할 수 있도록 주도적 역할을 부여하겠다고 설명했다. 또한 '파랑새기금'을 확대해 지원 대상 발굴에 힘쓰고, 지원 가구가 자립할 때까지 지속적으로 돕겠다고 말했다.

이날 이춘희 예비후보는 제2국립중앙의료원 신설·유치, 충남대병원 24시간 응급진료체계 완성, AI 기반 스마트돌봄 확대 등 의료·복지 분야의 종합 공약을 공개했다.뉴스피치 김이연심 기자

아울러 데이터와 AI 기술을 활용한 스마트돌봄 시스템을 확대해 복지 사각지대를 해소하고 시민 안전망을 강화하겠다는 구상도 밝혔다. 핵심 공약은 ▲24시간 돌봄 체계 구축을 위한 핫라인 콜센터 및 예약 플랫폼 운영 ▲AI 홈 케어와 스마트 헬스케어 서비스 확대 ▲기존 경로당을 스마트경로당으로 전환, 만성질환 관리와 건강 상담 서비스 제공 등이다.

또한 생애주기별, 부문별 통합돌봄 체계를 구축해 영유아부터 노인까지 맞춤형 지원을 강화하겠다고 강조했다. 주요 공약은 ▲세종형 안심 아이 키우기 시스템 구축 ▲어린이집 급식비 상향 평준화 ▲노인복지관을 시니어활동센터로 전환해 노년활동 지원 ▲마을공동체와 연계한 통합돌봄지원센터 설치 등이다.

이 예비후보는 사회복지 종사자의 안정된 임금과 권익 보장도 약속했다. 시설별로 다른 인건비 체계를 조정하고 보건복지부 가이드라인을 100% 달성하며, 사회복지종사자 권익지원센터를 설치해 법률 상담, 심리치료, 권리구제 등 지원을 강화하겠다고 밝혔다.

장애인과 고령자, 임산부 등 이동약자의 기본권을 보장하기 위해 무장애도시 조례를 제정하고 도시 전반에 통합적 설계 기준을 적용하겠다고 밝혔다. 특히 ▲장애인 특별교통수단 '누리콜' 운전원 배치를 차량 1대당 1.4명으로 확대 ▲장애인보건의료센터 개소를 정부계획보다 앞당겨 2028년 이전 시행 ▲발달장애인 사회활동 배상책임보험 도입과 조례 제정 ▲장애인통합지원센터 설치 등을 추진해 맞춤형 지원 체계를 강화하겠다고 강조했다.

이 예비후보는 "세종시를 일류 의료도시이자 일류 복지도시로 만들겠다"며, 시민 안전과 삶의 질을 최우선으로 한 행정수도형 의료·복지 체계 구축 의지를 재차 강조했다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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