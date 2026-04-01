뉴스피치 김이연심 기자

이춘희 예비후보가 1일 세종시청 2층 정음실에서 기자회견을 열고 6차 공약을 발표하고 있다.이춘희 더불어민주당 세종시장 예비후보가 세종시 5생활권에 제2국립중앙의료원 신설·유치, 충남대병원 24시간 응급진료체계 완성, AI 기반 스마트돌봄 확대 등 의료·복지 분야의 종합 공약을 공개했다.이춘희 예비후보는 1일 세종시청 2층 정음실에서 6차 공약 발표 기자회견을 열고, 국정 수행에 차질이 없도록 하는 '행정수도형' 의료 공급 체계 구축과 시민 안전 및 권리 강화를 목표로 한 세종형 의료·복지 혁신 계획을 제시했다.이 예비후보는 "행정수도이자 국토의 중심부인 세종시는 제2국립중앙의료원의 최적지"라며, 세종시에 보건복지부와 교육부가 위치하고 인근 오송에는 질병관리청과 생명과학단지가 있어 긴밀한 협력과 시너지 효과를 거둘 수 있다고 강조했다. 이어 "의료·복지 기능을 담당할 5생활권에 앵커시설이 필요하다"라며, 이재명 정부가 추진 중인 공공의사 양성용 국립의과대학(제2국립중앙의료원)을 세종시에 유치하겠다고 밝혔다.행정수도가 제대로 작동하려면 안정적 의료체계가 필수라는 점도 강조했다. 현재 세종시 인구가 40만 명을 넘어선 만큼, 지역응급의료센터인 세종충남대병원이 24시간 응급진료체계를 유지할 수 있도록 장비와 예산을 지원하겠다고 밝혔다. 나아가 대통령실과 국회의사당 입주에 발맞춰 세종충남대병원이 '권역응급의료센터'로 성장하도록 지원하겠다고 덧붙였다.이 예비후보는 이어 의료 안정화와 함께 시민 삶의 질 향상을 위한 복지 체계 강화에도 나서겠다고 밝혔다. 이를 위해 시장 직속 시민·사회수석(가칭) 직위를 신설해 정책, 예산, 현장까지 조율하는 컨트롤타워 역할을 수행하도록 하고, 읍면동 지역사회보장협의체가 지역 특성에 맞는 자체 복지 프로젝트를 개발·수행할 수 있도록 주도적 역할을 부여하겠다고 설명했다. 또한 '파랑새기금'을 확대해 지원 대상 발굴에 힘쓰고, 지원 가구가 자립할 때까지 지속적으로 돕겠다고 말했다.