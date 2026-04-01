김보성

부산시교육청.이보다 앞서 스트레이트뉴스 의뢰로 조원씨앤아이가 진행한 여론조사도 이와 흐름이 비슷했다. 지난달 23~24일 부산 만 18세 이상 801명을 대상으로 조사한 결과(무선 ARS 방식, 응답률 7.4%)인데, 차기 교육감 적합도는 김석준 교육감 31.4%, 최윤홍 전 부산교육청 부교육감 13.4%, 전호환 전 부산대 총장 7.7%, 박수종 전 한국진로교육학회 부회장 5.8% 순이었다. 이념 성향 선호도 항목에선 보수 32.2%, 진보 28.3%, 중도 26.7%, 모름 12.8%로 응답자의 의견이 나뉘었다.진보 교육감으로 불리는 김 교육감은 하윤수 전 교육감의 직위상실형 확정으로 치러진 재선거까지 포함하면 세 차례나 직을 역임해 인지도가 가장 높다. 두 조사에서 오차범위 밖 지지율을 보인 건 이러한 영향으로 풀이된다.그러나 아직 보수 쪽에서 누가 나올지는 여전히 안갯속이다. 출마가 쇄도하는 다른 지역과 달리 교육감 선거에 등록한 예비후보가 1명밖에 없다. 이는 사법 리크스 재판 상황과 출마 시점 '눈치보기' 탓이다.서로 법적인 논란을 보면, 김 교육감은 1심에서 해직교사 특별채용 논란으로 직위 상실에 해당하는 징역형 집행유예, 박종필 전 부산시교원단체총연합회 회장은 인터넷언론사 기자에게 금품을 건넨 혐의로 벌금형을 받았다. 최윤홍 전 부교육감도 지난달 31일 지방교육자치법 위반 혐의 재판 선고에서 징역 10개월에 집행유예 2년을 선고받았다.이를 두고 지난해 재선거에서 단일화 과정에 참여했던 한 교육계 인사는 "사법리스크가 있다곤 하지만, 현직 강세 속에 서로 가능성을 저울질하는 것으로 보인다"라며 "하지만 본선이 얼마 남지 않아 곧 윤곽이 잡히지 않겠느냐"라고 예측했다.이번 기사에서 인용한 여론조사의 표본오차는 부산CBS·미디어토마토 95% 신뢰수준에 ±3.1%P, 스트레이트뉴스·조원씨앤아이 95% 신뢰수준에서 ±3.1%P이다. 자세한 내용은 각 여론조사업체와 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.