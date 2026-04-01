김병욱 캠프

김병욱 예비후보 캠프 법률지원단장을 맡은 소병철 전 국회의원과 이인석 변호사김병욱 성남시장 예비후보 캠프가 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공명선거를 위한 법률 대응 체계를 마련했다.캠프는 당내 경선과 본선을 포함한 선거 과정에서 발생할 수 있는 불법 행위에 신속히 대응하기 위해 '공명선거 법률지원단'을 출범시키고 본격적인 활동에 들어갔다고 3월 31일 밝혔다.법률지원단은 검사장 출신의 소병철 전 국회의원을 단장으로, 이인석 전 부장판사와 변호사 이현용·윤기원·권혁도·김경현·박헌권 등 법조계 인사들로 구성됐다.캠프 측은 허위사실 유포, 후보 비방, 이른바 '마타도어' 등 모든 네거티브 선거 행위에 대해 경선과 본선을 구분하지 않고 대응한다는 방침이다. 위반 사례가 확인될 경우 즉각적인 고발 등 법적 조치를 취할 계획이다.법률지원단은 온라인과 오프라인을 아우르는 상시 모니터링 체계를 운영하며, 선거 관련 불법 행위 대응을 전담한다.소병철 단장은 "이번 지방선거는 성남의 민생 혁신과 이재명 정부의 정책을 뒷받침할 수 있는 중요한 분기점"이라며 "승리를 위해 무엇보다 중요한 것은 도민과 시민에게 신뢰를 줄 수 있는 깨끗한 선거 문화"라고 강조했다.그는 "상대 후보에 대한 마타도어는 민주주의 정신을 훼손하고 당의 단합을 해치는 심각한 위합"이라며 "법률지원단이 앞장서 구태 정치를 막고, 모든 후보가 정책과 비전으로 당당히 평가받는 공정한 축제의 장을 만들겠다"고 덧붙였다.한편 김병욱 예비후보 캠프는 지난 3월 악의적 허위조작 관련 사건으로 이준우 국민의힘 대변인을 ▲공직선거법 위반(허위사실공표죄, 후보자비방죄) ▲정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 위반(명예훼손) 혐의로 관할 경찰서에 고발했다.