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더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 전해철 전 국회의원의 안산갑 출마와 관련해 과거 체포동의안 표결에 대한 입장 표명을 요구했다.더불어민주당 김지호 성남시장 예비후보가 3월 31일 전해철 전 국회의원의 안산갑 출마와 관련해 과거 체포동의안 표결에 대한 입장 표명을 요구했다.김 예비후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "전해철 전 의원의 안산갑 출마 의사는 존중한다"면서도 "3선 국회의원과 행정안전부 장관을 지낸 만큼 이번 출마에서는 유권자에 대한 진정성과 투명성이 중요하다"고 밝혔다.그는 이어 "더불어민주당의 가치에 대한 분명한 입장 역시 필요하다"며 "출마 과정에서 이에 대한 설명이 요구된다"고 덧붙였다.특히 김 예비후보는 이재명 더불어민주당 대표 체포동의안 가결 당시 상황을 언급하며 "해당 표결은 당내에서 큰 논쟁을 불러온 사안"이라고 지적했다. 그는 "당시 표결 과정과 관련해 전 전 의원이 가결표를 던진 의원들과 가까운 위치에 있었다고 인식하는 당원들도 있다"고 밝혔다.이에 따라 김 예비후보는 "출마를 앞두고 당시 어떤 판단과 표결을 했는지, 그 이유가 무엇이었는지에 대해 설명이 필요하다"고 요구했다. 또한 "유권자와 당원들에게 관련 입장을 명확히 밝히는 것이 필요하다"고 강조했다.그는 "정치는 신뢰를 기반으로 한다"며 "과거에 대한 책임 있는 설명이 있어야 향후 선택도 가능하다"고 밝혔다.한편 해당 체포동의안은 2023년 9월 국회 본회의에서 가결됐다. 당시 더불어민주당 내부에서도 상당수 이탈표가 발생한 것으로 분석되면서 당내 갈등이 크게 불거진 바 있다. 이 사안은 이후 친명계와 비명계 간 책임 공방으로 이어지며 당내 분열 양상을 심화시킨 주요 계기로 평가된다.