남소연

국민의힘 대구시장 후보 경선에서 컷오프(공천 배제)된 주호영 국회부의장이 26일 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 하기 위해 들어서고 있다. 주 부의장은 이날 서울남부지법에 대구시장 '공천 배제' 결정에 대한 효력정지 가처분 신청을 했다.6·3 지방선거를 앞둔 국민의힘에 공천발 악재가 터지고 있습니다. 법원이 당의 공천배제(컷오프) 결정에 제동을 거는 사태가 발생했고, 수도권 핵심 카드였던 중진의 출마는 무산됐습니다. 설상가상으로 공천 실무를 진두지휘하던 공천관리위원장마저 사퇴하면서 당내 혼란이 극에 달하고 있습니다.서울남부지법 민사합의51부는 지난달 31일 김영환 충북지사 예비후보가 국민의힘을 상대로 낸 공천배제 효력정지 가처분 신청을 인용했습니다. 당의 자의적인 공천 규칙 변경이 절차적 정당성을 훼손했다고 법원이 판단한 것입니다.재판부는 당이 공천 추가 접수 기간을 단 '하루'로 정한 것은 '3일 이상'을 명시한 당규 위반이라고 지적했습니다. 또한, 기존 후보를 컷오프한 상태에서 명확한 논의 없이 추가 공모를 진행한 것은 공천 과정의 공정성과 신뢰를 무너뜨린 행위라고 했습니다.법원의 결정이 나오자 김영환 지사는 자신의 페이스북을 통해 "천 길 벼랑 끝에 서 있던 저에게 대한민국 사법부가 현명한 판단을 내려주었다"며 "당내 문제를 부득이 사법부로 가져간 일에 대해 당원들께는 송구한 마음이다"라고 심경을 밝혔습니다. 이어 "당내 민주주의가 바로 서고 대한민국의 자유민주주의가 지켜지기를 소망한다"라고 덧붙였습니다.반면, 추가 공모를 통해 경선에 합류했던 김수민 전 충북도 정무부지사는 후보직을 내려놓았습니다. 김 전 부지사는 페이스북에 "추가 공모 절차 자체가 당규 위반이라는 법원의 판단으로 저의 국민의힘 후보 자격은 상실됐다"며 "법원의 결정을 존중한다"라고 밝혔습니다. 이어 "충북의 혁신 도정이 흔들림 없이 이어지길 바라며, 저 또한 멈추지 않고 합리적 보수의 길을 열어나가겠다"라고 말했습니다.국민의힘 지도부는 당혹감을 감추지 못하며 반발했습니다. 장동혁 대표는 "수긍할 수 없다"라고 불만을 표출했고, 정점식 정책위의장은 "말이 안 되는 법리다"라며 즉각 항고의 뜻을 밝혔습니다. 당 법률지원단 역시 정당의 재량권을 침해한 결정이라며 법적 대응을 예고했습니다.법원의 이번 결정은 대구시장 경선에서 컷오프돼 가처분 신청을 낸 주호영 의원의 가처분 신청 결과에도 막대한 영향을 미칠 전망입니다. 만약 주 의원의 가처분 신청마저 법원에서 인용된다면, 이미 상당 부분 진행된 경선 일정을 전면 수정해야 하는 등 공천 파행은 걷잡을 수 없이 커집니다.주 의원은 1일 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼>와의 인터뷰에서 김 지사의 가처분 인용을 두고 자신의 사안에 "좋은 선례가 만들어졌다"라고 평가했습니다. 주 의원은 "제 사례가 오히려 위법성이 훨씬 더 높다"라며 "당과 공관위가 스스로 정한 당헌당규를 위반했다는 본질적 내용은 완전히 동일하다"라고 주장했습니다.이어 전날 장동혁 대표를 만나 컷오프 시정을 요구했다며, 가처분이 인용될 경우 자신은 물론 유사한 상황에 놓인 이진숙 전 방통위원장까지 함께 대구시장 경선에 참여시키겠다는 취지의 답을 받았다고 밝혔습니다.