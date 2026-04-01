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3월 31일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 더불어민주당 서울시장 후보자 본경선 합동토론회에서 설전 중인 민주당 정원오-전현희 후보.오마이뉴스
박주민-정원오 후보 간 토론 때도 비슷한 신경전이 이어졌다. 박 후보는 "정 후보는 과거 오세훈 시장의 (윤석열 전 대통령) 내란과 탄핵 입장을 두고 '상당히 감사하다'고 말한 적이 있는데, 오 시장은 최근까지도 내란 원인을 민주당이 제공했다는 입장이었다"며 "이런 오 시장에게 상당히 감사해야 되겠느냐"고 따졌다.
이에 정 후보는 "계엄 직후에 오 시장이 '반대'를 한 데 감사를 표한 것이고, 이후 윤 전 대통령과 완전히 절연하지 못한 데에는 오 시장에 반대하는 게 제 입장"이라고 답했다. 이에 박 후보가 "작년 말에 하신 발언이지 않느냐"고 비판하자, 정 후보는 "그렇지 않다, 그 때 질문은 '혹시 (오 시장이) 잘한 점을 물어본 거였고..."라며 설명을 시작했다.
박 후보가 "네, 네"라며 답변을 끊으려 하자 정 후보는 "아, (답변에) 30초 보장해주는 거 아닌가요?"라고 웃으며 쏘아붙였다. 이후 답변을 하려다가도 "이번에는 30초 보장해주시나요? 하하하"라며 답변 시간 보장을 요구했다.
한편 이날 토론회에선 같은 날 오전 김재섭 국민의힘 의원이 정 후보를 향해 제기한 기자회견 사안은 이슈로 언급조차 되지 않았다(관련 기사: 여성을 남성으로 조작? 정원오 향한 김재섭의 '부실한' 네거티브 https://omn.kr/2hl7p
).
세 후보는 오는 3일 한 차례 더 토론회를 진행한다. 이후 7~9일 투표를 거쳐 최종 후보를 선출한다. 다만, 해당 투표에서 과반(50%)을 넘긴 후보가 없을 경우 상위권 2명이 결선을 치르게 된다.