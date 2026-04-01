남소연

전현희 : "후보님의 아파트(정책)는 '무늬만 실속형'이고, 실제 지금 서울 재건축

재개발이 10년 이상 걸린다는 것을 가정할 땐, 제대로 착공은 될지 모르지만 공급은 불가능하다 생각이 듭니다. (...) 필요하면 만들어도 10년 이상이 걸리는데, 그게 임기 내에 어떻게 가능하겠습니까."

정원오 : "후보님이 제안하신 방법도 다 그렇게 걸리는 거 아닌가요, 하하하."

전현희 : "(말 끊으며) 그렇지 않습니다. 내구 연한이 다한 아파트를 재건축하는 식의 싱가포르 대표적 공공아파트 모델을 적용하면, 의지만 가지면 바로 착공을 할 수가 있습니다."

정원오 : "(말 끊으며) 지금 현재 거주하는 분들이 계신데 그 분들을 이주시키고 공사하고 입주까지 다 가능하단 말입니까, 4년 안에?"

더불어민주당 정원오(왼쪽부터), 전현희, 박주민 서울시장 예비후보가 31일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥에서 열린 더불어민주당 서울시장 후보자 본경선 합동토론회에서 토론 준비를 하고 있다.특히 후보들 간 신경전이 노골적으로 나타난 건 주도권 토론 때였다. 전현희 후보는 정원오 후보의 '실속형 주택' 부동산 공약을 맹공했다. "임기 내에 실속형 아파트가 몇 채나 공급 가능하겠느냐"는 지적이었다.이에 정 후보는 "이전 방식의 장점을 따서 만들면 임기 내 첫 공급은 가능할 것"이라 답했지만, 전 후보는 "현실성이 거의 없다"고 일축했다. 하지만 정 후보도 "(전 후보 대안은) 그럼 4년 안에 가능하다는 거냐"라 재반박하며 설전을 이어갔다.전 후보는 "가능하다, 실제로 성공한 모델이 있다"라고 답했다. 전 후보는 이후 주도권토론 때도 정 후보의 '내 집 앞 5분 정류소' 공약을 겨냥해 "속 빈 강정"이라며 "그러려면 버스 노선을 개편해야 하는데, 버스회사들이 소유하고 있어 실제론 쉽지 않다"고 했다. 정 후보는 "그 방법뿐 아니라 협약에 의해 진행할 수 있다"고 재반박했다.