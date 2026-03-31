국회사진기자단

31일 오후 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 국민의힘 6·3 지방선거 서울특별시장 후보자를 가리기 위한 비전 토론회가 열리면서 토론 시작을 앞두고 윤희숙 후보가 카메라 위치를 살펴보고 있다.윤희숙 후보는 이날 주도권 토론 기회를 대부분 오 후보에게 할애했다. 윤 후보는 우선 오 후보를 향해 "자타가 공인하는 우리 당의 중진이시다. 지난 25년 동안 정치를 하셨다"라고 운을 뗐다.이어 "작년 대선 이후 당이 대단히 어려울 때, 혁신의 길을 잘 잡지 못할 때, 정말 오 선배는 숨만 쉬고 계셨다. 아무 얘기도 안 하셨다. 저는 대단히 실망했다"라면서 오 후보가 당내 중진으로서 역할을 못 했음을 강조했다.오 후보가 말하는 '혁신' 등이 자기 정치를 위한 게 아니냐는 의문도 제기했다. 윤 후보는 "(오 후보가) 자기 선거가 다가오니까 갑자기 '혁신'과 '절연', 이런 이야기를 많이 한다"며 "진정성이 있는지 의구심이 든다"고 했다.이어 "작년 3월 오 후보는 '헌법재판소에서 어떤 결정이 내려지더라도 윤석열 대통령과 함께 가야 한다'고 말했다"면서 "오 후보의 혁신은 도대체 무엇인가? 갈대 혁신인가? 분위기 따라 만드는 시류 영합 혁신인가?"라고 물었다.이에 대해 오세훈 후보는 "굉장히 큰 오해다. 헌재에서 어떤 결론이 나오든 당이 잘못을 함께 지고 가야 된다는 뜻이었다"라며 "국민께 반성의 모습을 보인다는 뜻에서 드린 말인데 그걸 그런 식으로 표피적으로 해석하나"라고 말했다. 윤 후보는 "예. 거기까지 듣겠다"라며 오 후보 말을 끊었다.오 시장 역점 사업인 '한강 버스 정책'에 대한 공세도 이어갔다. 윤 후보는 "(오 후보가 한강 버스를 두고) '출퇴근용'이라고 어마어마하게 많이 말했다"면서 "바쁜 출퇴근 시간에 누가 아침에 저걸 타고 한강공원을 건너서 가겠는가?"라고 비판했다.오 후보는 "이것도 오해가 깊으시네요"라며 "더불어민주당의 프레임에 걸려들지 마시라. 우리나라는 국민소득이 3만5천 달러를 넘어선 지 오래됐다. 이런 나라엔 미래를 준비하는 행정도 필요하다"라고 받아쳤다.윤 후보는 다시 한번 오 후보 말을 끊으며 "시민들 세금을 한강에다 뿌려대고 계신 거다. 불리하면 '민주당 프레임'이라고 말씀하시는데, 본선 가서 어떻게 하시겠다는 얘기인가?"라고 비판했다.오 후보가 질문할 땐 "질문 자체가 잘못됐다"라며 비판하기도 했다. 윤 후보는 오 후보가 '경제가 어려운 상황에서 자영업자를 위한 지원책'을 묻자 이같이 말하며 "자영업자가 어려운 가장 큰 이유는 박원순·오세훈, 두 분께서 1년에 50조 원씩 예산을 한 100조 쓰셔서"라고 맞받았다.윤 후보는 그러면서 "오 후보가 책임져야 할 부분이 상당히 크다"라고 지적했다. 오 후보는 불편한 듯 "그 정도 하시라"라며 "(발언 시간을 규칙과 달리) 한 1분 이상 쓰신 것 같다"라고 말했다.박수민 후보도 "(오 후보가) 당 대표나 지도부에 쇄신을 요구하면서 정치 투쟁이 일어날 뻔했다. 일체가 돼야 할 주체들이 서로 공격하는 게 합리적인 판단인가?"라며 "집안 탓은 안 해야 한다"라고 질타했다.이에 대해 오 후보는 "절박한 심정에서 당에 요청을 드렸던 거고, 그게 효과가 있었다고 생각한다"라면서도 "제가 지금부터 효자 노릇 하겠다"라고 답했다.