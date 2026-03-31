박정훈

더불어민주당 경기 이천시장 예비후보인 서학원·성수석·엄태준 후보가 31일 ‘원팀(One Team)’ 협약을 체결하고 경선 이후 단일대오 구축을 약속했다.더불어민주당 경기 이천시장 예비후보인 서학원·성수석·엄태준 후보가 31일 '원팀(One Team)' 협약을 체결하고 경선 이후 단일대오 구축을 약속했다.이들 후보는 이날 이천시 더불어민주당 지역위원회에서 열린 협약식에서 "민주적인 경선 결과에 조건 없이 승복하고, 경선 이후에는 승패와 관계없이 하나의 팀으로 본선 승리에 협력하겠다"고 밝혔다.협약서에는 △경선 결과 무조건 승복 △경선 이후 원팀 재결집 △낙선 후보의 선거대책위원장 참여 등의 내용이 담겼다.이날 행사에는 김건영 더불어민주당 이천지역위원장 권한대행과 노동현 지역위 고문단장 등 당 관계자와 당원들이 참석했으며, 시·도의원 예비후보들도 경선 결과에 승복하고 원팀으로 선거에 임하겠다는 서약에 동참했다.세 후보는 협약식 직후 이어진 기자회견에서 공정한 경선과 정책 중심 경쟁을 강조했다. 이들은 네거티브 선거를 지양하고 시민 선택을 받겠다는 데 뜻을 모았다.서학원 예비후보는 "우리 이천은 민주당에게 결코 쉽지 않은 험지이자 도전의 땅이었지만, 시민의 열망과 당원의 헌신으로 희망을 품어왔다"며 "개인의 작은 영달을 모두 내려놓고 오직 당의 승리와 시민의 더 나은 삶을 위해 이 자리에 하나 된 마음으로 섰다"고 말했다.성수석 예비후보는 "작은 물방울이 모여 거대한 바다를 만들 듯, 세 사람의 진심이 뭉칠 때 거대한 변화의 물결을 만들어낼 수 있다"며 "흑색선전과 네거티브를 단호히 배격하고, 오직 정책과 비전으로 당당히 선택받겠다"고 밝혔다.엄태준 예비후보는 "최종 후보로 선출된 동지에게 남은 두 사람이 아낌없는 지지를 보낼 것"이라며 "비록 낙선하더라도 기꺼이 공동선대위원장으로 봉사하며 본선 승리를 위해 온몸을 바치겠다"고 말했다.