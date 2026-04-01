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26.04.01 09:27최종 업데이트 26.04.01 09:30
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원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 두 번째 공약 발표에 나서며 ‘세종형 미래 인재 양성’ 비전을 구체화했다.뉴스피치 김이연심 기자

원성수 세종시교육감 예비후보가 두 번째 공약 발표에 나서며 '세종형 미래 인재 양성' 비전을 구체화했다. 앞서 1차 기자회견에서 '재능의 조기 발견과 성장'을 통한 행복교육 실천을 첫 번째 전략으로 제시한 데 이은 후속 발표다.

원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 세종시청 브리핑실에서 열린 '미디어 소통데이' 기자회견에서 "현재 세종교육은 획일적인 구조 속에서 학생 개개인의 재능을 충분히 살리지 못하고 있다"며 "재능의 발견과 성장을 통한 글로벌 인재 양성" 비전을 재확인했다.

이날 발표의 핵심은 원 예비후보의 7대 무지개 전략 가운데 두 번째 전략인 '인성과 실력을 겸비한 세종형 미래인재 양성'이다. 원 예비후보는 "입시와 취업에서도 인성이 중요한 기준이 되는 시대"라며 학교·가정·지역사회가 함께 참여하는 인성교육 체계 구축을 강조했다.

구체적으로 유치원 단계부터 놀이·체험 중심 인성교육을 강화하고, 초등학교는 휴식과 질서 의식을 키우는 환경 조성, 중·고등학교는 학생회 주도의 언어문화 개선 운동 등을 추진하겠다고 밝혔다. 특히 학교폭력과 마약 문제 예방 교육을 강화하고, 독서·논술 중심 교육과 AI 기반 학습 시스템을 접목해 실천형 인성교육을 구현하겠다는 구상이다.

'폰 프리(Phone-Free) 운동'도 주요 정책으로 제시됐다. 원 예비후보는 "학생들의 스마트폰 의존도가 중독 수준에 이르렀다"며 "학교 내에서는 일정 수준의 강제성을 갖춘 사용 제한이 필요하다"고 강조했다.

기초학력 보장 정책도 비중 있게 다뤄졌다. 정기 진단평가를 통해 학습 지원 대상 학생을 선별하고, '진단–발견–부모 동의–찾아가는 서비스'로 이어지는 맞춤형 지원 체계를 구축하겠다는 방침이다. 특히 난독·난산, 경계선 지능 학생에 대한 조기 발견과 AI 기반 지원 체계 도입을 추진한다.

원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 세종시청 브리핑실에서 열린 ‘미디어 소통데이’ 기자회견에서 2차 공약을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자

중하위권 학생을 위한 학력 격차 해소 방안으로는 '학력도전학교'와 방학 집중 프로그램이 제시됐다. 원 예비후보는 "방학 기간 동안 학력 격차가 크게 벌어진다"며 공교육 차원의 보충·심화 프로그램 확대 필요성을 강조했다.

대입 경쟁력 강화 방안으로는 권역별 대입지원관 확대(최소 6명), 대입지원단 구성, 대학 입학사정관 연계 프로그램 운영, AI 기반 대입지원센터 구축 등을 제시했다. 그는 "정보 부족으로 진학 기회를 놓치는 일이 없도록 교육청 차원의 지원이 필요하다"고 밝혔다.

특성화고 정책과 관련해서는 신산업 중심 학과 개편과 실무형 영어교육 강화, 해외 인턴십 확대 등을 통해 취업 경쟁력을 높이겠다는 계획을 내놨다. 아울러 대안학교 및 학교 밖 청소년 지원 확대도 강조됐다. 폐교 위기 학교를 활용한 교육 공간 제공, 진로·직업 체험 기회 확대, 입시 정보 지원 등을 통해 교육 사각지대를 줄이겠다는 구상이다.

원 예비후보는 "우리 아이들이 각기 얼굴이 다르듯이 재능도 다르다"며 "그 재능을 다양하게 키워줄 수 있는 교육이 필요하고, 그래야 깨어 있는 학교, 그리고 행복한 교육이 가능하다"고 강조했다.
한편, 원 예비후보는 "재능의 발견과 성장을 통한 글로벌 인재 양성"을 비전으로 ▲재능의 조기 발견과 성장 ▲인성과 실력을 겸비한 미래인재 양성 ▲자긍심 높은 교직사회 구현 ▲교육공동체의 사회적 책임성 강화 ▲AI·글로벌 교육 확대 ▲유보통합 안착 지원 ▲선진 행정 구현 등 7대 무지개 전략을 제시하고 있다. 이날 2차 발표에 이어 향후 나머지 전략도 순차적으로 공개할 계획이다.

원성수 세종시교육감 예비후보는 충남 공주 출신으로, 단국대학교를 졸업하고 미국에서 행정학 석·박사를 취득했다. 공주대학교 교수로 20여 년간 재직했으며, 제7대 총장을 역임하며 대학 혁신을 이끈 인물로 평가받는다. 또한 교육부 정책자문위원, 인사혁신처 정책자문위원 등을 지내며 교육 정책 분야에서 다양한 경험을 쌓아왔다.
덧붙이는 글 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.
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