뉴스피치 김이연심 기자

원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 두 번째 공약 발표에 나서며 ‘세종형 미래 인재 양성’ 비전을 구체화했다.원성수 세종시교육감 예비후보가 두 번째 공약 발표에 나서며 '세종형 미래 인재 양성' 비전을 구체화했다. 앞서 1차 기자회견에서 '재능의 조기 발견과 성장'을 통한 행복교육 실천을 첫 번째 전략으로 제시한 데 이은 후속 발표다.원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 세종시청 브리핑실에서 열린 '미디어 소통데이' 기자회견에서 "현재 세종교육은 획일적인 구조 속에서 학생 개개인의 재능을 충분히 살리지 못하고 있다"며 "재능의 발견과 성장을 통한 글로벌 인재 양성" 비전을 재확인했다.이날 발표의 핵심은 원 예비후보의 7대 무지개 전략 가운데 두 번째 전략인 '인성과 실력을 겸비한 세종형 미래인재 양성'이다. 원 예비후보는 "입시와 취업에서도 인성이 중요한 기준이 되는 시대"라며 학교·가정·지역사회가 함께 참여하는 인성교육 체계 구축을 강조했다.구체적으로 유치원 단계부터 놀이·체험 중심 인성교육을 강화하고, 초등학교는 휴식과 질서 의식을 키우는 환경 조성, 중·고등학교는 학생회 주도의 언어문화 개선 운동 등을 추진하겠다고 밝혔다. 특히 학교폭력과 마약 문제 예방 교육을 강화하고, 독서·논술 중심 교육과 AI 기반 학습 시스템을 접목해 실천형 인성교육을 구현하겠다는 구상이다.'폰 프리(Phone-Free) 운동'도 주요 정책으로 제시됐다. 원 예비후보는 "학생들의 스마트폰 의존도가 중독 수준에 이르렀다"며 "학교 내에서는 일정 수준의 강제성을 갖춘 사용 제한이 필요하다"고 강조했다.기초학력 보장 정책도 비중 있게 다뤄졌다. 정기 진단평가를 통해 학습 지원 대상 학생을 선별하고, '진단–발견–부모 동의–찾아가는 서비스'로 이어지는 맞춤형 지원 체계를 구축하겠다는 방침이다. 특히 난독·난산, 경계선 지능 학생에 대한 조기 발견과 AI 기반 지원 체계 도입을 추진한다.