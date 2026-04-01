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원성수 세종시교육감 예비후보는 31일 세종시청 브리핑실에서 열린 ‘미디어 소통데이’ 기자회견에서 2차 공약을 발표했다.뉴스피치 김이연심 기자
중하위권 학생을 위한 학력 격차 해소 방안으로는 '학력도전학교'와 방학 집중 프로그램이 제시됐다. 원 예비후보는 "방학 기간 동안 학력 격차가 크게 벌어진다"며 공교육 차원의 보충·심화 프로그램 확대 필요성을 강조했다.
대입 경쟁력 강화 방안으로는 권역별 대입지원관 확대(최소 6명), 대입지원단 구성, 대학 입학사정관 연계 프로그램 운영, AI 기반 대입지원센터 구축 등을 제시했다. 그는 "정보 부족으로 진학 기회를 놓치는 일이 없도록 교육청 차원의 지원이 필요하다"고 밝혔다.
특성화고 정책과 관련해서는 신산업 중심 학과 개편과 실무형 영어교육 강화, 해외 인턴십 확대 등을 통해 취업 경쟁력을 높이겠다는 계획을 내놨다. 아울러 대안학교 및 학교 밖 청소년 지원 확대도 강조됐다. 폐교 위기 학교를 활용한 교육 공간 제공, 진로·직업 체험 기회 확대, 입시 정보 지원 등을 통해 교육 사각지대를 줄이겠다는 구상이다.
원 예비후보는 "우리 아이들이 각기 얼굴이 다르듯이 재능도 다르다"며 "그 재능을 다양하게 키워줄 수 있는 교육이 필요하고, 그래야 깨어 있는 학교, 그리고 행복한 교육이 가능하다"고 강조했다.
한편, 원 예비후보는 "재능의 발견과 성장을 통한 글로벌 인재 양성"을 비전으로 ▲재능의 조기 발견과 성장 ▲인성과 실력을 겸비한 미래인재 양성 ▲자긍심 높은 교직사회 구현 ▲교육공동체의 사회적 책임성 강화 ▲AI·글로벌 교육 확대 ▲유보통합 안착 지원 ▲선진 행정 구현 등 7대 무지개 전략을 제시하고 있다. 이날 2차 발표에 이어 향후 나머지 전략도 순차적으로 공개할 계획이다.
원성수 세종시교육감 예비후보는 충남 공주 출신으로, 단국대학교를 졸업하고 미국에서 행정학 석·박사를 취득했다. 공주대학교 교수로 20여 년간 재직했으며, 제7대 총장을 역임하며 대학 혁신을 이끈 인물로 평가받는다. 또한 교육부 정책자문위원, 인사혁신처 정책자문위원 등을 지내며 교육 정책 분야에서 다양한 경험을 쌓아왔다.
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