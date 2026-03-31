봉주영

- 그런데 자세히 들여다보면 전화면접방식인 갤럽, NBS와 ARS방식인 리얼미터 간 차이도 눈에 띈다. ARS방식은 기계음을 듣고 직접 번호를 누르눈 구조라 정치에 관심이 높은 이들이 자발적으로 더 많이 응답하는 경향이 있다 반면 면접원이 직접 전화를 거는 전화면접에는 중도층이나 정치에 무관심한 응답자까지 폭넓게 잡히면서 '태도 유보'층이 상대적으로 두텁게 나타난다. 소위 '샤이 지지층'을 말할 때 이 같은 조사방식 차이를 언급하는 경우도 있다.- 따라서 두 조사방식에서 나타나는 '무당층' 혹은 '태도 유보층'의 성격도 다소 다르게 해석할 수 있다. 전화면접조사의 '무당층'은 기존 정당 지지층에서 이탈한 유권자가 상대적으로 많이 섞여 있을 가능성이 있다. 실제로 갤럽과 NBS 조사 결과를 보면 무당층 증감과 국민의힘 지지도 변화 사이에 역방향 흐름이 반복해서 나타난다. 이러한 흐름은 거의 매주 조사를 실시하는 갤럽 조사 결과에서 좀더 드러나는데, 예를 들어 1월 2주차 서울의 국민의힘 지지도는 21%, 무당층은 20%였는데 국민의힘 지지도가 최저치 17%를 찍은 3월 1주차의 경우 서울 무당층이 30%였다. 즉 국민의힘에서 이탈한 유권자들이 무당층으로 숨었을 가능성을 배제할 수 없는 상황이다. 다만 전문가들은 ARS와 전화면접 조사의 수치 차이를 '샤이 지지층' 논리로 연결하는 것에 주의해야 한다고 지적한다. 진짜 '샤이 국힘'이 존재하는지 아닌지는 6월 선거 결과가 나와봐야 가늠할 수 있다.